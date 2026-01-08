Storie Carlofortine di mare, cibo e amicizia al Tumiturbi di Varese

Giovedì 15 gennaio Varese ospita una serata dedicata alle storie carlofortine di mare, cibo e amicizia. L’evento, in programma ai Magazzini TuMiTurbi di via De Cristoforis 4 a Varese, prenderà il via alle 19.30 (ingresso dalle 19.00) e propone un viaggio nell’anima dell’Isola di San Pietro (Sardegna), comunità capace di custodire relazioni profonde, semplicità e sapienza del fare.

Protagonisti dell’incontro sono Giulio Caresio, regista del film Sacha, Io sono il mare e anima del progetto “Relazioni Essenziali”, e Sacha, che racconterà il mare e la pesca, preparando un assaggio di Pastissu tabarchino.

La musica dal vivo vedrà sul palco Battista Dagnino con Andrea Parodi Zabala e Riccardo Maccabruni, mentre le immagini in bianco e nero di Alessandro Madeddu accompagneranno il racconto. La serata è curata da Ilaria Riva, con il sostegno di Paolo Cassani e dell’associazione 100venti.

Per informazioni