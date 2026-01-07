Varese News

Italia/Mondo

Targa e assicurazione per i monopattini: l’obbligo è in arrivo, ecco le regole

Scatta l’obbligo di contrassegno identificativo per i mezzi della micromobilità. Ritiro in agenzia o alla Motorizzazione

monopattino elettrico

La novità era attesa da tempo e ora prende finalmente forma: scatterà ufficialmente l’obbligo di targa per i monopattini elettrici. A riportare tutti i dettagli è Il Sole 24 Ore in un approfondimento a firma di Silvio Scotti, pubblicato il 7 gennaio 2026.

Cosa cambia e come mettersi in regola

Il percorso normativo si avvia alla conclusione con la prossima pubblicazione dell’ultima delle norme attuative. Dopodiché, per mettersi in regola sarà necessario presentare istanza e pagamento tramite piattaforma telematica (come PagoPA), e successivamente ritirare il contrassegno presso un’agenzia autorizzata o gli uffici della Motorizzazione Civile.

Il contrassegno targa identificativo sarà obbligatorio per tutti i monopattini elettrici (escluse le propulsioni esclusivamente muscolari), che dovranno esporlo in modo leggibile, montato su un supporto posteriore inclinato di 0° o 15°.

Le targhe saranno costituite da tre lettere e tre numeri, secondo uno schema progressivo: Si parte da “CBB222”, poi “BBB229”, fino ad arrivare a combinazioni come “BBZ999”. Un sistema simile a quello delle targhe automobilistiche, ma semplificato.

Le sanzioni previste e l’assicurazione

Chi circolerà senza il contrassegno obbligatorio sarà soggetto a una sanzione amministrativa di 100 euro, prevista anche nei casi in cui il contrassegno risulti non visibile, contraffatto o alterato. Una volta ottenuto il contrassegno, il monopattino potrà circolare solo se coperto da polizza assicurativa sulla responsabilità civile verso terzi, analoga a quella prevista per altri veicoli. Sarà però necessario chiarire quali regimi giuridici si applicheranno in modo specifico ai monopattini, tenendo conto delle loro particolarità.

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 07 Gennaio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.