Targa e assicurazione per i monopattini: l’obbligo è in arrivo, ecco le regole
Scatta l’obbligo di contrassegno identificativo per i mezzi della micromobilità. Ritiro in agenzia o alla Motorizzazione
La novità era attesa da tempo e ora prende finalmente forma: scatterà ufficialmente l’obbligo di targa per i monopattini elettrici. A riportare tutti i dettagli è Il Sole 24 Ore in un approfondimento a firma di Silvio Scotti, pubblicato il 7 gennaio 2026.
Cosa cambia e come mettersi in regola
Il percorso normativo si avvia alla conclusione con la prossima pubblicazione dell’ultima delle norme attuative. Dopodiché, per mettersi in regola sarà necessario presentare istanza e pagamento tramite piattaforma telematica (come PagoPA), e successivamente ritirare il contrassegno presso un’agenzia autorizzata o gli uffici della Motorizzazione Civile.
Il contrassegno targa identificativo sarà obbligatorio per tutti i monopattini elettrici (escluse le propulsioni esclusivamente muscolari), che dovranno esporlo in modo leggibile, montato su un supporto posteriore inclinato di 0° o 15°.
Le targhe saranno costituite da tre lettere e tre numeri, secondo uno schema progressivo: Si parte da “CBB222”, poi “BBB229”, fino ad arrivare a combinazioni come “BBZ999”. Un sistema simile a quello delle targhe automobilistiche, ma semplificato.
Le sanzioni previste e l’assicurazione
Chi circolerà senza il contrassegno obbligatorio sarà soggetto a una sanzione amministrativa di 100 euro, prevista anche nei casi in cui il contrassegno risulti non visibile, contraffatto o alterato. Una volta ottenuto il contrassegno, il monopattino potrà circolare solo se coperto da polizza assicurativa sulla responsabilità civile verso terzi, analoga a quella prevista per altri veicoli. Sarà però necessario chiarire quali regimi giuridici si applicheranno in modo specifico ai monopattini, tenendo conto delle loro particolarità.
