Tragica esplosione nella notte di Capodanno in un bar di Crans Montana

Una tragica esplosione ha colpito nella notte di Capodanno il bar Le Constellation nella località sciistica di Crans-Montana, in Svizzera.

L’evento si è verificato intorno all’1:30 del mattino, nel pieno dei festeggiamenti per l’anno nuovo, causando diversi morti e feriti: al momento il numero non è confermato, ma si parla di decine. La polizia del Canton Vallese ha confermato l’accaduto, specificando che l’origine dell’esplosione rimane ancora sconosciuta.

Il bar colpito è un locale molto conosciuto e frequentato dai turisti, con una capacità di ospitare fino a 400 persone e che in alta stagione rimane aperto fino a oltre le 2 del mattino.

L’esplosione ha scatenato un violento incendio che, secondo le prime verifiche riportate dalla Radio Television Suisse, non sarebbe di natura dolosa, anche se le cause della deflagrazione restano da accertare.

Sul posto sono intervenuti massicci soccorsi con numerose ambulanze ed elicotteri dell’Air-Glaciers, mentre le operazioni di emergenza sono ancora in corso. La polizia ha istituito un numero verde per le famiglie.

Anche dalla Valle d’Aosta è partito un elicottero della Protezione civile con tecnici del Soccorso Alpino Valdostano e personale medico, attivato poco dopo le 6 del mattino su richiesta delle autorità svizzere. Al momento della pubblicazione, il numero esatto di vittime e feriti non è ancora stato comunicato ufficialmente.​​​​​​​​​​​​​​​​

Le foto della mattina dopo sono del varesino Antonio Bandirali, che sta trascorrendo in quel luogo un periodo di vacanza: «La gente è incredula di quel che è successo: è stata una vera tragedia. Davanti a quel bar sono passato anch’io proprio ieri, è nel centro della cittadina. Le foto che vi ho mandato, ora non sono piu possibili: la scena è blindata, e nascosta da teli bianchi».

L’ambasciatore d’Italia in Svizzera e la console generale d’Italia a Ginevra stanno raggiungendo Crans-Montana per seguire da vicino la situazione. Per i familiari è stato allestito un punto di raccolta al centro congressi “Le Régent” di Crans-Montana. È inoltre attiva una help line dedicata, raggiungibile anche dall’Italia, al numero +41 84 811 21 17.