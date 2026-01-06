Lutto nazionale in Svizzera per la strage di Crans Montana, il 9 gennaio anche a Lugano veglia in Cattedrale per le vittime

La Diocesi di Lugano si unisce al lutto nazionale proclamato dal Consiglio federale svizzero per venerdì 9 gennaio 2026, in memoria delle vittime del tragico incendio avvenuto a Crans-Montana.

Come stabilito dalle autorità elvetiche, in tutta la Svizzera alle 14 suoneranno le campane delle chiese: dopo il rintocco dell’ora, un suono prolungato di cinque minuti inviterà la popolazione al raccoglimento e alla solidarietà nazionale.

La veglia in Cattedrale

La Diocesi di Lugano ha organizzato per la sera dello stesso venerdì 9 gennaio, alle 18, una veglia di preghiera nella Cattedrale di San Lorenzo. L’incontro sarà presieduto dall’Amministratore Apostolico monsignor Alain de Raemy e vedrà la partecipazione dei rappresentanti della Comunità di lavoro delle Chiese cristiane nel Ticino.

Durante la veglia si pregherà per tutte le vittime della tragedia, per i feriti e i sopravvissuti, per le loro famiglie e per quanti hanno prestato soccorso e continuano a impegnarsi per il bene di chi è stato colpito dall’incendio.

La cerimonia sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della Diocesi di Lugano