Crans-Montana, i feriti gravi al Niguarda: “Segnali di miglioramento”

Restano gravi, ma si intravedono i primi segnali di miglioramento per alcuni dei pazienti trasferiti in Lombardia dopo il drammatico incendio avvenuto a Crans-Montana, in Svizzera. A fare il punto è l’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, che oggi (lunedì 12 gennaio) si è recato presso l’Ospedale Niguarda di Milano, dove sono attualmente ricoverati i feriti italiani coinvolti nell’incidente.

Sette pazienti si trovano ancora in terapia intensiva, tutti intubati, mentre cinque sono seguiti dal Centro grandi ustioni. «Alcuni presentano infezioni polmonari molto gravi, causate da inalazione di sostanze tossiche, e in alcuni casi sostenute da più microrganismi – ha spiegato Bertolaso –. Le ustioni sono importanti, ma oggi la vera sfida riguarda l’apparato respiratorio».

Nonostante la prognosi riservata, Bertolaso ha parlato di “segnali di miglioramento” in alcuni pazienti, tanto che nei prossimi giorni potrebbe essere ipotizzato il trasferimento in altre strutture per chi si trova in condizioni più stabili, con l’obiettivo di riavvicinarli ai territori di provenienza.

L’assessore ha inoltre ringraziato AREU e il personale sanitario del Niguarda per la professionalità e l’impegno messi in campo durante il delicato trasferimento dalla Svizzera. «Ogni medicazione può durare oltre due ore e coinvolgere fino a quattro infermieri per paziente. Un lavoro immenso, svolto con competenza, dedizione e umanità».

Infine, Bertolaso ha ribadito la disponibilità di Regione Lombardia ad accogliere ulteriori pazienti: «Le nostre strutture sono e resteranno pronte e organizzate per il trasporto e il ricovero, se necessario». A confermarlo anche i direttori generali di Niguarda, Alberto Zoli, e di AREU, Massimo Lombardo.