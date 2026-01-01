Triste spettacolo sulla tangenziale di Varese e per Malpensa
Tangenziale e superstrada della Malpensa, piazzole di sosta ridotte a discariche Un degrado cronico che si ripresenta puntualmente e che diventa anche un rischio per la sicurezza stradale
Buongiorno,
percorro quotidianamente la tangenziale di Varese per lavoro e lo spettacolo è lo stesso da sempre: piazzole di sosta trasformate in discariche.
Sporadicamente viene eseguita una pulizia, ma gli effetti di questo lavori svaniscono dopo poco. Recentemente, poco dopo la riapertura delle due corsie in direzione Vedano, era stato addirittura abbandonato un materasso che occupava buona parte della piazzola.
Questo rappresenta anche un pericolo per auto e, in particolare, moto. Riuscire a entrare nella mente degli incivili che abbandonano i rifiuti è alquanto enigmatico. Mi chiedo se non valga la pena, visto il problema ormai cronico, posizionare delle videocamere (considerando anche l’inasprimento delle sanzioni con la recente legge).
Purtroppo lo stesso triste spettacolo è presente sulla superstrada della Malpensa: un biglietto da visita davvero deprimente. Ringrazio Varesenews per l’attenzione.
Claudio
