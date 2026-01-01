Varese News

Varese Laghi

Triste spettacolo sulla tangenziale di Varese e per Malpensa

Tangenziale e superstrada della Malpensa, piazzole di sosta ridotte a discariche Un degrado cronico che si ripresenta puntualmente e che diventa anche un rischio per la sicurezza stradale

Tangenziale di Varese

Buongiorno,

percorro quotidianamente la tangenziale di Varese per lavoro e lo spettacolo è lo stesso da sempre: piazzole di sosta trasformate in discariche.

Sporadicamente viene eseguita una pulizia, ma gli effetti di questo lavori svaniscono dopo poco. Recentemente, poco dopo la riapertura delle due corsie in direzione Vedano, era stato addirittura abbandonato un materasso che occupava buona parte della piazzola.

Questo rappresenta anche un pericolo per auto e, in particolare, moto. Riuscire a entrare nella mente degli incivili che abbandonano i rifiuti è alquanto enigmatico. Mi chiedo se non valga la pena, visto il problema ormai cronico, posizionare delle videocamere (considerando anche l’inasprimento delle sanzioni con la recente legge).

Purtroppo lo stesso triste spettacolo è presente sulla superstrada della Malpensa: un biglietto da visita davvero deprimente. Ringrazio Varesenews per l’attenzione.

Claudio

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Pubblicato il 01 Gennaio 2026
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.