Un campione tra i banchi di scuola: Tommaso Marino ospite del “Da Vinci” di Castellanza
L'ex cestista, oggi opinionista di Sky per la NBA, ha incontrato per la seconda volta gli studenti, accompagnato dal presidente dei Legnano Knights, Marco Tajana
Mattinata originale per gli studenti delle classi prime dell’istituto “Da Vinci” di Castellanza. Lunedì 12 gennaio è stato ospite l’ex cestista professionista Tommaso Marino che attualmente svolge il ruolo di opinionista per Sky Sport riguardo alla NBA.
Per Marino si tratta della seconda visita al “Da Vinci” dopo quella avvenuta a marzo dello scorso anno. La sua presenza è avvenuta nell’ambito del Piano di Diritto allo Studio promosso dall’Amministrazione Comunale, consolidando un rapporto che si è dimostrato particolarmente formativo per i ragazzi.
L’ex giocatore senese, 39 anni, accompagnato dal presidente del Legnano Basket Marco Tajana, ha condiviso con gli studenti sia i successi ottenuti in carriera, sia le difficoltà, gli infortuni e i momenti di crisi che hanno segnato il suo percorso. Marino ha anche aggiornato ragazze e ragazzi sulla sua associazione di volontariato (Slums Dunks) nata dopo un viaggio in Kenya. In questi anni l’associazione ha continuato a costruire campi da basket in diverse parti del mondo, ampliando il programma di borse di studio per giovani provenienti da contesti svantaggiati.
«La risposta dei ragazzi all’incontro dello scorso anno è stata così significativa che abbiamo voluto replicare l’esperienza -ha dichiarato Davide Tarlazzi, assessore alla Cultura e all’Istruzione del Comune di Castellanza-. Tommaso Marino ha condiviso con gli studenti esperienze e riflessioni sui temi dell’automotivazione, della progettualità personale, dell’impegno e della determinazione: elementi fondamentali per trasformare i sogni in obiettivi e risultati concreti. La costruzione di una carriera sportiva, la gestione di sé, delle relazioni e dei cambiamenti sono diventati occasioni di confronto diretto con i ragazzi. Un incontro autentico e stimolante, che ci auguriamo possa lasciare un segno e offrire spunti utili per il loro percorso di crescita personale».
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Viacolvento su Busto Arsizio, una raccolta di firme per proteggere il quartiere di Beata Giuliana e il suo verde
Felice su Minacciata con un rasoio sul treno: il coraggio di una giovane controllore evita il peggio
Fabio Perrone su Con il gelo dell'inverno Alfa consiglia come proteggere i contatori: “Vecchie coperte e polistirolo per isolarli"
Felice su Arriva la fiamma olimpica a Varese: tra i tedofori Jim Corsi, Andrea Meneghin e Max Allegri
Felice su Niente viaggio nella terra di Babbo Natale: salta il volo Malpensa - Rovaniemi, duecento persone a terra
Felice su Capodanno, il Comune di Varese pubblica l'ordinanza che vieta botti, petardi e fuochi d’artificio
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.