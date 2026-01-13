Un campione tra i banchi di scuola: Tommaso Marino ospite del “Da Vinci” di Castellanza

Mattinata originale per gli studenti delle classi prime dell’istituto “Da Vinci” di Castellanza. Lunedì 12 gennaio è stato ospite l’ex cestista professionista Tommaso Marino che attualmente svolge il ruolo di opinionista per Sky Sport riguardo alla NBA.

Per Marino si tratta della seconda visita al “Da Vinci” dopo quella avvenuta a marzo dello scorso anno. La sua presenza è avvenuta nell’ambito del Piano di Diritto allo Studio promosso dall’Amministrazione Comunale, consolidando un rapporto che si è dimostrato particolarmente formativo per i ragazzi.

L’ex giocatore senese, 39 anni, accompagnato dal presidente del Legnano Basket Marco Tajana, ha condiviso con gli studenti sia i successi ottenuti in carriera, sia le difficoltà, gli infortuni e i momenti di crisi che hanno segnato il suo percorso. Marino ha anche aggiornato ragazze e ragazzi sulla sua associazione di volontariato (Slums Dunks) nata dopo un viaggio in Kenya. In questi anni l’associazione ha continuato a costruire campi da basket in diverse parti del mondo, ampliando il programma di borse di studio per giovani provenienti da contesti svantaggiati.

«La risposta dei ragazzi all’incontro dello scorso anno è stata così significativa che abbiamo voluto replicare l’esperienza -ha dichiarato Davide Tarlazzi, assessore alla Cultura e all’Istruzione del Comune di Castellanza-. Tommaso Marino ha condiviso con gli studenti esperienze e riflessioni sui temi dell’automotivazione, della progettualità personale, dell’impegno e della determinazione: elementi fondamentali per trasformare i sogni in obiettivi e risultati concreti. La costruzione di una carriera sportiva, la gestione di sé, delle relazioni e dei cambiamenti sono diventati occasioni di confronto diretto con i ragazzi. Un incontro autentico e stimolante, che ci auguriamo possa lasciare un segno e offrire spunti utili per il loro percorso di crescita personale».