Un ponte tra Varese e il Giappone: la Canottieri incontra il Nagano Rowing Club
Durante il collegamento le atlete hanno condiviso racconti sulle proprie abitudini, passioni e tradizioni, scoprendo punti in comune e differenze
Nella giornata di ieri 25 gennaio la Canottieri Varese ha avuto il piacere di organizzare una video-call di presentazione e confronto con il Nagano Rowing Club di Shimosuwa (Giappone), società con la quale sta prendendo forma un progetto di gemellaggio.
All’incontro hanno partecipato le squadre femminili delle due realtà: cinque atlete giapponesi e undici ragazze della Canottieri Varese, che hanno potuto conoscersi e dialogare superando le distanze geografiche e linguistiche grazie al supporto delle nuove tecnologie.
Durante il collegamento le atlete hanno condiviso racconti sulle proprie abitudini, passioni e tradizioni, scoprendo punti in comune e differenze, ma soprattutto ritrovandosi unite dalla stessa passione per il canottaggio. Il confronto si è svolto in un clima positivo, spontaneo e ricco di entusiasmo, creando fin da subito un forte spirito di collaborazione.
La Canottieri Varese e il Nagano Rowing Club si sono date appuntamento a un prossimo incontro, con l’obiettivo di continuare a sviluppare questo percorso di scambio e di crescita, fatto di esperienze condivise e di amicizia tra le due società.
La Canottieri Varese guarda con grande orgoglio a questo progetto, convinta che rappresenti l’inizio di una collaborazione duratura e significativa, capace di arricchire non solo il percorso sportivo delle atlete, ma anche quello umano e culturale di entrambe le comunità.
A raccontare l’esperienza è anche l’atleta Annalisa Lococo: «Aver incontrato persone che vivono dall’altra parte del mondo è stato molto interessante. Scambiarsi pareri e conoscere punti di vista diversi sulla nostra stessa passione è stato molto bello, anche perché abbiamo scoperto altri metodi di fare allenamenti e gare. Secondo me è stata un’esperienza che sarebbe molto bello fare ancora».
