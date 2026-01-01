Varese News

Un tuffo nell’amicizia: Stefano e Francesco inaugurano l’anno nelle acque gelide del lago di Monate

Un gesto semplice ma potente, che per loro è un augurio di buon anno e al tempo stesso una promessa reciproca: continuare a coltivare il legame che li unisce, fatto di affetto, rispetto e un pizzico di sana follia

Il primo giorno dell’anno, quando la maggior parte delle persone resta al caldo a smaltire il cenone, Stefano e Francesco, 44 anni entrambi, sfidano ogni logica (e temperatura) per rispettare un rituale che li accompagna ormai da anni: il tuffo di Capodanno nel lago di Monate.

Amici da una vita e compagni di banco ai tempi del liceo scientifico Ferraris di Varese, i due condividono una tradizione che è diventata il simbolo della loro amicizia. Ogni 1° gennaio, a prescindere dal freddo o dalla distanza — oggi vivono in città diverse e si vedono meno spesso di un tempo — si ritrovano sulla riva del lago per lanciarsi insieme in quelle acque gelide.

Così, tra risate, qualche brivido e l’immancabile foto di rito, Stefano e Francesco hanno dato il benvenuto anche al 2026, con il cuore leggero e la certezza che alcune amicizie, come certe tradizioni, non temono il passare del tempo.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Pubblicato il 01 Gennaio 2026
