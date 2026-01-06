Una buona Varesina ferma la capolista, con la Caratese finisce 0-0

La Varesina inizia il nuovo anno con un pareggio per 0-0 contro la capolista Folgore Caratese. Le Fenici disputano una buona gara, tengono testa ai brianzoli e in più di un’occasione creano i presupposti per portarsi in vantaggio. La chance migliore è il calcio di rigore non trasformato da Sassi: il portiere Salvalaggio compie un autentico prodigio respingendo alla sua sinistra il tiro dal dischetto.

Nella ripresa la squadra di mister Marco Spilli continua a flirtare con il vantaggio, in particolare con Costantino, che da posizione favorevole calcia alto a tu per tu con l’estremo difensore ospite, e con Baud Banaga, anticipato all’ultimo istante da Biondini. Questo punto consente alla Varesina di smuovere la classifica, salendo a quota 14 al quartultimo posto, anche se la zona salvezza diretta dista ancora 10 lunghezze. Gli ospiti, invece, restano in testa con 36 punti, a +2 sul Brusaporto, vittorioso contro la Nuova Sondrio, che scavalca il Chievo, fermato dallo Scanzorosciate.

Fischio d’inizio

La Varesina si schiera con il 4-2-3-1: Lorenzi tra i pali; in difesa Grieco, Caverzasi, Alari e Vaz; in mezzo al campo Rosa e Andreoli; sulla trequarti Guri, Sassi e Baud Banaga alle spalle di Costantino unica punta. La Folgore Caratese risponde con il 4-3-1-2: Salvalaggio in porta; linea arretrata con Bellia, Samotti, Aprile e Biondini; a centrocampo Castellano, Lops e Piantoni; in avanti Gjonaj e Binous con Tremolada a supporto. Dirige l’incontro l’arbitro Andrea Pina di Como, coadiuvato dagli assistenti Fabio Cappellaro di Verona e Francesco Colucci di Padova.

Primo tempo

Dopo 7 minuti Lops ci prova due volte, ma entrambe le conclusioni vengono deviate in angolo. Al 12’ Aprile stende Guri in area e l’arbitro indica il dischetto: dagli undici metri si presenta Sassi, che però si fa ipnotizzare da Salvalaggio, bravo a tuffarsi sulla sinistra e parare. Al 25’ Biondini sfiora il vantaggio con una deviazione sugli sviluppi di un calcio di punizione, con il pallone che esce di poco. Nel finale di tempo Binous non inquadra la porta con un colpo di testa. Dopo i due minuti di recupero concessi, le squadre rientrano negli spogliatoi sullo 0-0.

Secondo tempo

In avvio di ripresa Costantino spreca una ghiottissima occasione: dopo essersi liberato in un fazzoletto in area si ritrova a tu per tu con Salvalaggio, ma calcia sopra la traversa. Poco dopo gli ospiti rispondono con un tiro dal limite di Lops, bloccato da Lorenzi. All’8’ brivido per la Varesina su calcio d’angolo, ma la difesa riesce a liberare con qualche affanno. Al 18’ Rosa tenta una conclusione ambiziosa dal limite, che termina alta non di molto. Al 21’ sinistro di Castellano respinto con i pugni da Lorenzi. Al 30’ la Varesina va vicinissima al gol: il cross di Vaz viene deviato prima da Samotti e poi allontanato in corner da Biondini, che anticipa in extremis Baud Banaga, pronto a depositare in rete. All’ultimo dei cinque minuti di recupero Samotti calcia una punizione debole, facile preda di Lorenzi. È l’ultima emozione di una partita che si chiude sullo 0-0.