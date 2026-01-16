Una nuova sede della Cgil a San Fermo: “Non solo servizi ma presidio contro l’emarginazione”

La CGIL Varese inizia il 2026 con una forte progettualità ed espansione nell’insediamento sul territorio.

Dopo l’apertura della seconda sede CGIL di Gallarate nei primi giorni dell’anno, a partire da lunedì 19 gennaio anche a Varese, nel quartiere di San Fermo, sarà aperto un nuovo punto di accoglienza per le cittadine ed i cittadini.

“Siamo orgogliosi di questa nuova opportunità perché San Fermo è un quartiere popolare ad alta densità abitativa – dichiara la Segreteria Cgil Varese -. In quella sede andremo a concentrare esperienze specifiche per lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati: SPI CGIL, Federconsumatori, Sunia e CAAF saranno i nostri punti di forza intesi non come mera erogazione di servizi, ma come vera e propria progettualità contro la solitudine e l’emarginazione sociale”.

La sede, in via Rovereto 9, sarà aperta inizialmente tutte le mattine dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 12.30. Dopo una prima fase di assestamento, sarà aumentata ulteriormente la presenza.