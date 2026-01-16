Una nuova sede della Cgil a San Fermo: “Non solo servizi ma presidio contro l’emarginazione”
Lunedì 19 gennaio anche a Varese, dopo Gallarate, sarà aperto un nuovo punto di accoglienza per le cittadine ed i cittadini
La CGIL Varese inizia il 2026 con una forte progettualità ed espansione nell’insediamento sul territorio.
Dopo l’apertura della seconda sede CGIL di Gallarate nei primi giorni dell’anno, a partire da lunedì 19 gennaio anche a Varese, nel quartiere di San Fermo, sarà aperto un nuovo punto di accoglienza per le cittadine ed i cittadini.
“Siamo orgogliosi di questa nuova opportunità perché San Fermo è un quartiere popolare ad alta densità abitativa – dichiara la Segreteria Cgil Varese -. In quella sede andremo a concentrare esperienze specifiche per lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati: SPI CGIL, Federconsumatori, Sunia e CAAF saranno i nostri punti di forza intesi non come mera erogazione di servizi, ma come vera e propria progettualità contro la solitudine e l’emarginazione sociale”.
La sede, in via Rovereto 9, sarà aperta inizialmente tutte le mattine dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 12.30. Dopo una prima fase di assestamento, sarà aumentata ulteriormente la presenza.
