Uniche e belle, Zaira e Olimpia cercano casa

Bianche, solari e bellissime, Olimpia e Zaira sono due splendide cagnoline da troppo tempo ospiti del canile di Busto Arsizio: sono pronte ad andare a casa. Ma quale casa? Quella della famiglia che le vorrà adottare.

MERAVIGLIOSA OLIMPIA

Olimpia è una cagnolina di quattro anni, incrocio dalmata di taglia media contenuta.

Olimpia è sorda, ma questo non è assolutamente un problema per lei, fa una vita normalissima. Va d’accordo con tutti!

Causa la sua sordità, le persone si spaventano ed è stata rifiutata più volte. Ma in realtà, come per noi, la sua condizione non è proprio un problema. Lei fa esattamente tutto quello che fanno gli altri cani!

Ha un bellissimo carattere, è molto curiosa ed ha voglia di conoscere il mondo e di fare esperienze.

Per lei cerchiamo una persona che possa dedicarle tempo e che la accolga come membro della famiglia.

IL VIAGGIO DI ZAIRA

Zaira invece è una maremmana mix golden di quattro anni, taglia grande, sana.

È stata abbandonata dal suo pastore aguzzino in Sicilia, perché non brava probabilmente nel suo lavoro di cane da pastore.

Zaira ha un meraviglioso carattere, energica, intelligente. Sta soffrendo tantissimo il box e ha veramente bisogno di una famiglia. Nonostante le passeggiate e l’amore dei volontari, Zaira ha bisogno di uscire e di fare tante esperienze!

Cerchiamo per lei una famiglia che possa dedicarle del tempo per fare tante esperienze!

ZAIRA E OLIMPIA CERCANO CASA

Entrambe le cagnoline sono sterilizzate. Aspettano soltanto qualcuno che le guardi davvero, che veda oltre e che si accorga della bellezza di due cuori puri che non hanno mai smesso di sperare.

Chi adotterà queste due anime troverà non due cani, ma una storia di rinascita e di amore incondizionato, pronta a cambiare la vita di chi saprà aprire la porta del proprio cuore.

Zaira e Olimpia si trovano presso l’Associazione Zoofila EMI, via Per Dairago 120, a Busto Arsizio.

Ciascuna viene affidata dopo controllo preaffido in provincia di Varese , Como, Milano.

Visibili in rifugio su appuntamento.

PER INFO :

Gaia 348 2284438

Massimo 349 0558462