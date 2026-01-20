Valentina Sex & Crime, il podcast comedy crime ambientato sul Maggiore

Un podcast comedy crime costruito come una vera serie tv, ma in versione audio, dove ogni puntata è un radiodramma interpretato da attori e ambientato in luoghi reali. Si intitola Valentina Sex & Crime ed è un progetto che fonde finzione e realtà e che sceglie di raccontare il genere giallo attraverso una forte connessione con il territorio.

Presentato nella mattina di martedì 20 gennaio al Miv, Multisala Impero di Varese, dagli autori e alla presenza di diversi protagonisti, è un progetto made in Varesotto. A raccontare il progetto sono stati Bruno Cortini e Anna Allocca, autori del podcast, insieme a Giorgio Centamore: «All’inizio pensavamo di realizzare una serie Tv, alla fine è nato questo podcast. Abbiamo iniziato a scriverlo nove mesi fa e ha visto una grande partecipazione, con oltre 26 voci. Siamo molto contenti».

Nel podcast vengono citati luoghi riconoscibili per chi abita in provincia. Bar, osterie e ristoranti esistenti, per lo più di Sesto Calende. L’ambientazione però prende avvio da Mornate, luogo immaginario sede del commissariato, e si estende lungo le rive del Ticino e del Lago Maggiore, soprattuto sul Lago Maggiore. Al centro della serie ci sono Valentina Catania e Luca Malvini, due poliziotti amanti del buon cibo e del buon bere, che si muovono in una provincia apparentemente tranquilla, dove “non succede mai niente”.

Il podcast nasce dai personaggi di fantasia creati da Anna Allocca, autrice di Busto Arsizio e dalla sua trilogia di romanzi gialli con protagonisti appunto, Valentina Catania e Luca Malvini, i due investigatori impegnati a risolvere crimini misteriosi. Accanto a loro, compaiono anche persone reali, che prestano la propria identità al racconto. Il progetto vede la consulenza artistica di Maurizio Castiglioni del Caffè Teatro di Samarate, la consulenza criminologica è di Francesco Esposito. Ampio il cast di attori che dà voce ai personaggi, rendendo ogni episodio un radiodramma corale. Le quattro puntate sono già disponibili sulle piattaforme audio.