Varese, INSIGHT Foto Festival si fa grande: nel 2026 una sesta edizione tra Europa e territorio
Il festival di fotografia contemporanea si consolida nel biennio 2026-2027. Nuove partnership con l’Università dell’Insubria, l'Accademia di Brera e Villa Panza per un evento sempre più internazionale
Il mese di ottobre a Varese si conferma nel segno della fotografia d’autore. INSIGHT Foto Festival taglia il traguardo della sesta edizione e annuncia un importante piano di rinnovamento per il biennio 2026-2027. Ideato da Gattabuia APS, il festival si presenta oggi come una realtà matura, capace di far dialogare la produzione artistica internazionale con il tessuto urbano e sociale della città.
Il percorso, avviato nel 2021, ha già collezionato numeri significativi: oltre 70 mostre, il coinvolgimento di 150 giovani artisti e percorsi formativi che hanno toccato più di 360 studenti tra università e scuole superiori.
Un festival “Hub” per lo sviluppo locale
La novità principale di questa fase di crescita risiede nei progetti Insight Evolution e Insight Hub. L’obiettivo è trasformare il festival in una piattaforma culturale attiva tutto l’anno, capace di generare valore anche per il commercio e il turismo locale.
In quest’ottica, si stringono collaborazioni prestigiose:
Università dell’Insubria: il Dipartimento di Scienze Umane e dell’Innovazione per il Territorio lavorerà con il festival su ricerca applicata e sviluppo del pubblico.
Accademia di Brera: verranno attivati percorsi di produzione artistica e residenze per giovani curatori e artisti.
Villa Panza: si consolida il dialogo con uno dei simboli dell’arte contemporanea nel territorio.
Il sostegno delle istituzioni e lo sguardo all’Europa
La crescita del festival è sostenuta da una rete solida di partner. Accanto al supporto storico di Comune di Varese, Fondazione Comunitaria del Varesotto e Regione Lombardia, nel 2026 si aggiungono le risorse di Fondazione Cariplo e Camera di Commercio di Varese. Questi contributi permetteranno a INSIGHT di guardare ai bandi europei e di internazionalizzare ulteriormente la proposta artistica.
Non viene meno il ruolo educativo: grazie al bando “Giovani Smart” di Regione Lombardia, gli studenti delle scuole superiori del territorio saranno protagonisti attivi attraverso laboratori e percorsi di PCTO.
L’innovazione oltre i confini
«L’obiettivo è contribuire alla costruzione di una vita culturale contemporanea capace di unire innovazione e radicamento territoriale», dichiarano le direttrici del festival Daniela Domestici e Chiara Del Sordo. «Vogliamo sperimentare nuovi formati e linguaggi, includendo le giovani generazioni in un processo proiettato oltre i confini locali».
