Varese News

Varese Laghi

Varese, INSIGHT Foto Festival si fa grande: nel 2026 una sesta edizione tra Europa e territorio

Il festival di fotografia contemporanea si consolida nel biennio 2026-2027. Nuove partnership con l’Università dell’Insubria, l'Accademia di Brera e Villa Panza per un evento sempre più internazionale

Generico 19 Jan 2026

Il mese di ottobre a Varese si conferma nel segno della fotografia d’autore. INSIGHT Foto Festival taglia il traguardo della sesta edizione e annuncia un importante piano di rinnovamento per il biennio 2026-2027. Ideato da Gattabuia APS, il festival si presenta oggi come una realtà matura, capace di far dialogare la produzione artistica internazionale con il tessuto urbano e sociale della città.

Il percorso, avviato nel 2021, ha già collezionato numeri significativi: oltre 70 mostre, il coinvolgimento di 150 giovani artisti e percorsi formativi che hanno toccato più di 360 studenti tra università e scuole superiori.

Un festival “Hub” per lo sviluppo locale

La novità principale di questa fase di crescita risiede nei progetti Insight Evolution e Insight Hub. L’obiettivo è trasformare il festival in una piattaforma culturale attiva tutto l’anno, capace di generare valore anche per il commercio e il turismo locale.

In quest’ottica, si stringono collaborazioni prestigiose:

Università dell’Insubria: il Dipartimento di Scienze Umane e dell’Innovazione per il Territorio lavorerà con il festival su ricerca applicata e sviluppo del pubblico.

Accademia di Brera: verranno attivati percorsi di produzione artistica e residenze per giovani curatori e artisti.

Villa Panza: si consolida il dialogo con uno dei simboli dell’arte contemporanea nel territorio.

Il sostegno delle istituzioni e lo sguardo all’Europa

La crescita del festival è sostenuta da una rete solida di partner. Accanto al supporto storico di Comune di Varese, Fondazione Comunitaria del Varesotto e Regione Lombardia, nel 2026 si aggiungono le risorse di Fondazione Cariplo e Camera di Commercio di Varese. Questi contributi permetteranno a INSIGHT di guardare ai bandi europei e di internazionalizzare ulteriormente la proposta artistica.

Non viene meno il ruolo educativo: grazie al bando “Giovani Smart” di Regione Lombardia, gli studenti delle scuole superiori del territorio saranno protagonisti attivi attraverso laboratori e percorsi di PCTO.

L’innovazione oltre i confini

«L’obiettivo è contribuire alla costruzione di una vita culturale contemporanea capace di unire innovazione e radicamento territoriale», dichiarano le direttrici del festival Daniela Domestici e Chiara Del Sordo. «Vogliamo sperimentare nuovi formati e linguaggi, includendo le giovani generazioni in un processo proiettato oltre i confini locali».

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 22 Gennaio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.