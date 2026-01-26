Varese premia le sue eccellenze: consegnati i riconoscimenti alle Attività Storiche
Il vicesindaco Ivana Perusin ha omaggiato i titolari delle attività storiche definendole luoghi di comunità dove il rapporto umano e l'innovazione si fondono per creare la storia varesina
Varese ha celebrato questa mattina, lunedì 26 gennaio, le proprie radici produttive con la cerimonia di consegna del premio dedicato alle Attività storiche della città. Il riconoscimento è stato conferito a negozi, botteghe e studi professionali che hanno superato il traguardo dei trent’anni di servizio, testimoniando la capacità di resistere nel tempo e di rinnovarsi senza perdere il legame con il territorio.
Un premio per la storia e il lavoro
La cerimonia ha voluto omaggiare non solo la longevità commerciale, ma anche il valore sociale di queste realtà. Si tratta di attività che, decennio dopo decennio, sono diventate punti di riferimento per i quartieri e per l’intera comunità varesina, rappresentando un patrimonio di competenze e tradizioni che si tramanda spesso di generazione in generazione.
Le parole del vicesindaco Ivana Perusin
Il valore di questo riconoscimento è stato sottolineato durante l’evento dai rappresentanti dell’amministrazione comunale. «Questa è una bella mattina per la nostra città e il nostro territorio, un momento in cui premiamo le attività e gli studi professionali che vantano oltre trent’anni di servizio », ha dichiarato Ivana Perusin, vicesindaco di Varese. «Non si tratta solo di semplici realtà commerciali, ma di vere e proprie famiglie e luoghi di relazione che hanno generato lavoro e costruito la storia di Varese», ha proseguito Perusin.
Tradizione, innovazione e comunità
Secondo il vicesindaco, il segreto della longevità di queste imprese risiede nella capacità di mettere al centro il rapporto umano. «Queste attività sono state capaci di unire la tradizione con l’innovazione, portando avanti un profondo senso di comunità in cui il cliente è prima di tutto una persona con cui relazionarsi», ha aggiunto Ivana Perusin. «Siamo davvero orgogliosi di queste realtà, perché la loro storia coincide con la storia stessa del nostro territorio», ha concluso la rappresentante della giunta.
Il valore delle attività storiche nel Varesotto
L’iniziativa si inserisce in un percorso di valorizzazione del commercio locale, fondamentale per mantenere vivi i centri urbani. Premiare chi resiste da oltre tre decenni significa riconoscere il ruolo di presidio sociale che queste attività svolgono quotidianamente, fungendo da collante per la cittadinanza e da motore economico per le famiglie del territorio.
