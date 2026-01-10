“Varese sei tu”, Bardelli: “Manovra da campagna elettorale, diffidate dalle imitazioni”

La presentazione della nuova realtà di Varese – “Varese sei tu” – avvenuta nella serata di venerdì alla presenza dei colonnelli del Carroccio, fra cui spiccava il nome del ministro Giancarlo Giorgetti genera effetti fra i soggetti che animano la vita politica del capoluogo. La kermesse non è sfuggita a Stefania Bardelli del “Movimento Angelo Vidoletti“ affermatosi dopo il divorzio politico della giornalista dal generale Roberto Vannacci (vice segretario della Lega).

«Leggo della nascita di “Varese sei tu” e viene spontaneo un déjà-vu. Stessi volti, stessi cognomi, stesso retroterra politico: cambia l’insegna, non il negozio. Altro che laboratorio civico: è l’ennesimo contenitore di area leghista, con un nuovo nome, si, ma benedetto dai soliti Fontana e Giorgetti».

Continua Bardelli. «Il civismo evocato? Poco più di una foglia di fico. Varese non ha bisogno di format consumati e rigenerati a tavolino, ha bisogno di idee nuove, coraggiose, libere. E soprattutto di facce diverse, non dell’ennesimo eterno ritorno dell’uguale.

Chiedo a voi, varesini. Pensano davvero che basti cambiare etichetta per ingannarci? Il Movimento Angelo Vidoletti resta l’unico spazio davvero civico che porta con se il cambiamento. Diffidate dalle imitazioni».