“Varese sei tu”, Bardelli: “Manovra da campagna elettorale, diffidate dalle imitazioni”
Così la madrina del movimento Angelo Vidoletti: “Viene spontaneo un déjà-vu. Stessi volti, stessi cognomi, stesso retroterra politico: cambia l’insegna, non il negozio"
La presentazione della nuova realtà di Varese – “Varese sei tu” – avvenuta nella serata di venerdì alla presenza dei colonnelli del Carroccio, fra cui spiccava il nome del ministro Giancarlo Giorgetti genera effetti fra i soggetti che animano la vita politica del capoluogo. La kermesse non è sfuggita a Stefania Bardelli del “Movimento Angelo Vidoletti“ affermatosi dopo il divorzio politico della giornalista dal generale Roberto Vannacci (vice segretario della Lega).
«Leggo della nascita di “Varese sei tu” e viene spontaneo un déjà-vu. Stessi volti, stessi cognomi, stesso retroterra politico: cambia l’insegna, non il negozio. Altro che laboratorio civico: è l’ennesimo contenitore di area leghista, con un nuovo nome, si, ma benedetto dai soliti Fontana e Giorgetti».
Continua Bardelli. «Il civismo evocato? Poco più di una foglia di fico. Varese non ha bisogno di format consumati e rigenerati a tavolino, ha bisogno di idee nuove, coraggiose, libere. E soprattutto di facce diverse, non dell’ennesimo eterno ritorno dell’uguale.
Chiedo a voi, varesini. Pensano davvero che basti cambiare etichetta per ingannarci? Il Movimento Angelo Vidoletti resta l’unico spazio davvero civico che porta con se il cambiamento. Diffidate dalle imitazioni».
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Minacciata con un rasoio sul treno: il coraggio di una giovane controllore evita il peggio
Fabio Perrone su Con il gelo dell'inverno Alfa consiglia come proteggere i contatori: “Vecchie coperte e polistirolo per isolarli"
Felice su Arriva la fiamma olimpica a Varese: tra i tedofori Jim Corsi, Andrea Meneghin e Max Allegri
Felice su Niente viaggio nella terra di Babbo Natale: salta il volo Malpensa - Rovaniemi, duecento persone a terra
Felice su Capodanno, il Comune di Varese pubblica l'ordinanza che vieta botti, petardi e fuochi d’artificio
MannyC su Polveri sottili in riduzione in quasi tutta la Lombardia, Varese guida la classifica virtuosa di Legambiente
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.