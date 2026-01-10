Varese News

Politica

“Varese sei tu”, Bardelli: “Manovra da campagna elettorale, diffidate dalle imitazioni”

Così la madrina del movimento Angelo Vidoletti: “Viene spontaneo un déjà-vu. Stessi volti, stessi cognomi, stesso retroterra politico: cambia l’insegna, non il negozio"

Generico 05 Jan 2026

La presentazione della nuova realtà di Varese – “Varese sei tu” – avvenuta nella serata di venerdì alla presenza dei colonnelli del Carroccio, fra cui spiccava il nome del ministro Giancarlo Giorgetti genera effetti fra i soggetti che animano la vita politica del capoluogo. La kermesse non è sfuggita a Stefania Bardelli del “Movimento Angelo Vidoletti“ affermatosi dopo il divorzio politico della giornalista dal generale Roberto Vannacci (vice segretario della Lega).

«Leggo della nascita di “Varese sei tu” e viene spontaneo un déjà-vu. Stessi volti, stessi cognomi, stesso retroterra politico: cambia l’insegna, non il negozio. Altro che laboratorio civico: è l’ennesimo contenitore di area leghista, con un nuovo nome, si, ma benedetto dai soliti Fontana e Giorgetti».

Continua Bardelli. «Il civismo evocato? Poco più di una foglia di fico. Varese non ha bisogno di format consumati e rigenerati a tavolino, ha bisogno di idee nuove, coraggiose, libere. E soprattutto di facce diverse, non dell’ennesimo eterno ritorno dell’uguale.
Chiedo a voi, varesini. Pensano davvero che basti cambiare etichetta per ingannarci? Il Movimento Angelo Vidoletti resta l’unico spazio davvero civico che porta con se il cambiamento. Diffidate dalle imitazioni».

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 10 Gennaio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.