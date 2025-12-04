Varese News

Stefania Bardelli lancia il Movimento Angelo Vidoletti e punta alle elezioni di Varese

Con un comunicato la "Bersagliera" annuncia il nuovo movimento: "Saremo civici, varesini che mettono al centro il bene della propria comunità. Per le elezioni presenteremo un candidato sindaco e una squadra all’altezza, per una sfida ambiziosa da affrontare insieme, con idee nuove, competenza e determinazione»

«Nasce il Movimento Angelo Vidoletti». A comunicarlo è Stefania Bardelli con un comunicato stampa. La “Bersagliera”, dopo il lavoro per seguire il generale Roberto Vannacci. «Si tratta di un progetto civico – si legge nel comunicato – che cresce grazie al contributo di persone che credono nella coerenza, nelle radici e nei valori autentici del territorio, con l’obiettivo di riportare al centro temi come sicurezza, cultura e sport».

«Siamo l’alternativa ai partiti tradizionali, troppo spesso concentrati su ruoli e poltrone – prosegue la nota -. Vogliamo costruire un nuovo percorso per la città, senza rinunciare a denunciare con chiarezza i fallimenti di chi ha amministrato Varese negli ultimi anni, sia a destra che a sinistra».

Il testo diffuso da Stefania Bardelli ribadisce anche la volontà di rappresentare un nuovo inizio per Varese: «Oggi non nasce soltanto un movimento: nasce una speranza. Varese merita coraggio, visione e la forza di tornare a credere in sé stessa. Il Movimento è la risposta di chi non vuole rassegnarsi al declino della nostra città, ma desidera rimetterla in moto, con serietà e passione. È tempo di rialzare la testa».

«Vogliamo essere chiari – prosegue il comunicato -: saremo civici, varesini che mettono al centro il bene della propria comunità. L’obiettivo sono le Elezioni Comunali 2027: un candidato sindaco e una squadra all’altezza, per una sfida ambiziosa da affrontare insieme, con idee nuove, competenza e determinazione».

«Da gennaio – conclude – scriveremo insieme il programma di rilancio della nostra città, pronti a dare voce a chi vuole davvero cambiare. Il viaggio è appena iniziato».

Pubblicato il 04 Dicembre 2025
