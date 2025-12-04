Stefania Bardelli lancia il Movimento Angelo Vidoletti e punta alle elezioni di Varese
Con un comunicato la "Bersagliera" annuncia il nuovo movimento: "Saremo civici, varesini che mettono al centro il bene della propria comunità. Per le elezioni presenteremo un candidato sindaco e una squadra all’altezza, per una sfida ambiziosa da affrontare insieme, con idee nuove, competenza e determinazione»
«Nasce il Movimento Angelo Vidoletti». A comunicarlo è Stefania Bardelli con un comunicato stampa. La “Bersagliera”, dopo il lavoro per seguire il generale Roberto Vannacci. «Si tratta di un progetto civico – si legge nel comunicato – che cresce grazie al contributo di persone che credono nella coerenza, nelle radici e nei valori autentici del territorio, con l’obiettivo di riportare al centro temi come sicurezza, cultura e sport».
«Siamo l’alternativa ai partiti tradizionali, troppo spesso concentrati su ruoli e poltrone – prosegue la nota -. Vogliamo costruire un nuovo percorso per la città, senza rinunciare a denunciare con chiarezza i fallimenti di chi ha amministrato Varese negli ultimi anni, sia a destra che a sinistra».
Il testo diffuso da Stefania Bardelli ribadisce anche la volontà di rappresentare un nuovo inizio per Varese: «Oggi non nasce soltanto un movimento: nasce una speranza. Varese merita coraggio, visione e la forza di tornare a credere in sé stessa. Il Movimento è la risposta di chi non vuole rassegnarsi al declino della nostra città, ma desidera rimetterla in moto, con serietà e passione. È tempo di rialzare la testa».
«Vogliamo essere chiari – prosegue il comunicato -: saremo civici, varesini che mettono al centro il bene della propria comunità. L’obiettivo sono le Elezioni Comunali 2027: un candidato sindaco e una squadra all’altezza, per una sfida ambiziosa da affrontare insieme, con idee nuove, competenza e determinazione».
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
GrandeFratello su Massimo Da Rin a 360 gradi: "Serve più cinismo sotto porta e con l'uomo in più. Lavoriamo su tanti aspetti per migliorare"
principe.rosso su L’estrema destra in piazza a Gallarate contro l’immigrazione: “Gallarate è nostra e ci appartiene”
Felice su Urbanistica e PGT, nuovo scontro tra Police e la Maggioranza sul nuovo supermercato a Cassano Magnago
Emilio Corrao su Balli e abbracci: il flash mob di Cocquio Trevisago per dire “no“ alla violenza di genere
principe.rosso su Gallarate "capitale" della remigrazione: il comitato di estrema destra annuncia un presidio in città
Felice su Vandalizzate le lucine di Natale al Sacro Monte di Varese
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.