Varesina contro il Sondrio ultimo, la Castellanzese sfida la capolista Folgore Caratese

Tra sabato 17 e domenica 18 gennaio alle 14.30 si disputeranno le gare della ventesima giornata del girone B di Serie D. Il sipario si apre sabato con Scanzorosciate – Virtus Ciserano Bergamo. La Varesina ospiterà a Venegono Superiore il fanalino di coda Nuova Sondrio, mentre i neroverdi scenderanno in campo al “Provasi” contro la capolista Folgore Caratese.

VARESINA – NUOVA SONDRIO

La squadra di mister Marco Spilli arriva a questa sfida fondamentale con un’importante dose di fiducia, dovuta agli ultimi due risultati positivi contro Folgore Caratese e Oltrepò che hanno riacceso le speranze di salvezza. In settimana le Fenici hanno aggiunto altri due importanti tasselli: in attacco è tornato Carlo Manicone, dopo un anno e mezzo trascorso tra Piacenza e Pro Sesto, mentre a rimpolpare il reparto arretrato è arrivato Antonio Vitiello, svincolato dal Sorrento. Dall’altra parte c’è la formazione valtellinese allenata dall’ex Sant’Angelo Stefano Brognoli, in panchina da sette partite e capace di raccogliere 6 punti. Gli ospiti occupano l’ultima posizione con 10 punti, a -5 dalla zona playout, e hanno attualmente una partita in meno da recuperare mercoledì 21 gennaio contro lo Scanzorosciate. I valtellinesi arrivano da due sconfitte consecutive contro le prime due della classe, Caratese e Brusaporto, entrambe per 3-0. Tra le due squadre ci sono 3 precedenti: 2 vittorie per la Varesina e una per la Nuova Sondrio. Nella scorsa stagione all’andata finì 3-2 per le fenici, mentre al ritorno si imposero i sondriesi per 2-0. All’andata di questo campionato la squadra di Spilli si impose per 2-0 in trasferta.

CASTELLANZESE – FOLGORE CARATESE

I neroverdi cercano la prima vittoria del nuovo anno dopo il buon pareggio esterno contro il Caldiero Terme, gara in cui il capitano Andrea Gritti ha trovato la sua prima rete stagionale. Con il suo gol salgono a dodici i giocatori della Castellanzese andati a segno almeno una volta in campionato.

La squadra occupa attualmente il decimo posto in classifica con 25 punti, gli stessi dell’Oltrepò. Dall’altra parte c’è la Folgore Caratese di mister Nicola Belmonte che guida la classifica con 41 punti, frutto di 12 vittorie e 5 pareggi.

I biancazzurri vantano la miglior difesa del girone con 14 gol subiti e il miglior attacco a quota 29 reti, al pari di ChievoVerona, Casatese Merate e Milan Futuro. Il miglior marcatore dei brianzoli è Luca Tremolada con 6 gol in 15 presenze. Castellanzese e Folgore Caratese si affrontano per la dodicesima volta in Serie D: 4 vittorie neroverdi, 2 pareggi e 5 successi biancazzurri. All’andata si impose la capolista per 2-1, nonostante la doppia inferiorità numerica.

20° GIORNATA – GIRONE B SERIE D

Scanzorosciate – Virtus CGB, Casatese – Caldiero, CASTELLANZESE – FOLGORE CARATESE, Leon – Breno, Pavia – Oltrepò, VARESINA – SONDRIO, Villa Valle – Brusaporto, Vogherese – Real Calepina, Chievo – Milan Futuro.

Classifica

Caratese 41, Chievo e Brusaporto 34, Casatese e Milan Futuro 31, Virtus CBG e Villa Valle 30 Caldiero e Breno 27, CASTELLANZESE e Oltrepò 25 (-1), Leon 24, Real Calepina 21, Scanzorosciate* 18, VARESINA 17, Pavia 15, Vogherese 11 (-2), Sondrio* 10.

*= una partita in meno