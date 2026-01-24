Varesina e Castellanzese a caccia dei tre punti contro Real Calepina e Oltrepò

Domenica 25 gennaio alle 14.30 si disputeranno le gare della ventunesima giornata del Girone B di Serie D. Varesina e Castellanzese saranno impegnate entrambe in trasferta. Le Fenici giocheranno a Grumello del Monte contro la Real Calepina, mentre i neroverdi saranno di scena a Broni contro l’Oltrepò.

REAL CALEPINA – VARESINA

La Varesina torna in campo dopo la brutta ed inaspettata sconfitta dell’ultimo turno, subita contro la Nuova Sondrio, che si è imposta per 2-0 a Venegono Superiore. Lo stop contro i valtellinesi è sembrato una vera e propria ricaduta, dopo le prime due partite del girone di ritorno che avevano lasciato intravedere segnali di ripresa in termini di risultati e prestazioni da parte della squadra di mister Marco Spilli. Domenica le Fenici saranno impegnate in trasferta a Grumello del Monte per affrontare la Real Calepina. La compagine bergamasca, allenata da mister Josè Inacio Joelson, è invischiata nella lotta per evitare i playout e occupa la tredicesima posizione con 24 punti al pari dello Scanzorosciate, a + 7 sulla Varesina. I biancazzurri sono in un momento estremamente positivo, caratterizzato da cinque risultati utili consecutivi, e nell’ultimo turno hanno vinto lo scontro diretto con la Vogherese per 2-1, trascinati dall’ex rossoblù Matteo Oboe, autore di una doppietta. L’attaccante è salito così a quota sei reti in campionato, diventando il miglior marcatore della squadra. Tra le due squadre ci sono sette precedenti con 3 vittorie a testa e un pareggio. All’andata la Real Calepina vinse 2-0 all’Elmec Solar Stadium.

OLTRPO’ – CASTELLANZESE

La Castellanzese si prepara alla trasferta sul campo dell’Oltrepò con un obiettivo chiaro: centrare la prima vittoria del 2026. I neroverdi arrivano all’appuntamento dopo i due pareggi consecutivi contro Caldiero Terme e Folgore Caratese. La squadra allenata da mister Ivan Del Prato ha mostrato solidità difensiva nelle ultime due uscite, in cui ha concesso solo una rete, contro il Caldiero. Ora l’attenzione è rivolta alla sfida in programma allo stadio comunale San Contardo di Broni contro l’Oltrepò che attualmente ha gli stessi punti della Castellanzese, infatti entrambe sono appaiate a quota 26 all’undicesimo posto, con i biancorossi penalizzati di una lunghezza. La formazione pavese ha raccolto finora sette vittorie, sei pareggi e sette sconfitte. In tutto il campionato la squadra allenata dall’ex attaccante del Varese Pablo Granoche ha segnato 19 reti e ne ha concesse 23. Il miglior realizzatore dei biancorossi è Gabriele Franceschinis, attaccante classe 2002 che ha realizzato 7 reti.Quello di Broni sarà il secondo incrocio in Serie D tra Oltrepò e Castellanzese: il precedente risale alla gara d’andata al “Provasi”, terminata 2-2 con tre gol segnati nei minuti di recupero.

21° GIORNATA – GIRONE B SERIE D

Breno – Pavia, Brusaporto – Scanzorosciate, Caldiero – Leon, Caratese – Vogherese, Milan Futuro – Casatese, Sondrio – Villa Valle, OLTREPO’ – CASTELLANZESE, REAL CALEPINA – VARESINA, Virtus CBG – Chievo

CLASSIFICA

Caratese 42, Milan Futuro, Brusaporto e Chievo 34, Villa Valle 33, Casatese 32, Virtus CGB 30, Caldiero 28, Leon e Breno 27, CASTELLANZESE e Oltrepò 26 (-1), Real Calepina e Scanzorosciate 24, VARESINA 17, Pavia 16, Sondrio 13, Vogherese 11 (-2).