Varesina e Castellanzese in trasferta contro Oltrepò e Caldiero Terme

Tra sabato10 e domenica 11 gennaio alle 14.30 scenderanno si disputeranno le partite del Girone B di Serie D valide per la diciannovesima giornata. Varesina e Castellanzese saranno impegnate entrambe in trasferta. I rossoblù saranno di scena in casa dell’Oltrepò, mentre i neroverdi saranno ospiti del Caldiero Terme. Questo turno di campionato si aprirà sabato con Chievo – Casatese e si concluderà mercoledì 21 gennaio con Nuova Sondrio – Scanzorosciate.

OLTREPÓ – VARESINA

Dopo il buon pareggio ottenuto contro la capolista Folgore Caratese, la Varesina cerca ora continuità per cercare di uscire dai bassifondi della classifica. Domenica le fenici sono attese da una delicata sfida sul campo dell’Oltrepò per cercare di portare a casa più punti possibili. La squadra allenata dall’ex attaccante del Varese Pablo Granoche è in un ottimo momento di forma perchè arriva da due successi consecutivi, entrambi per 1-0, arrivati in casa della seconda forza del campionato, il Brusaporto, e sul terreno di gioco della Vogherese. Questi sei punti sono stati una vera e propria boccata di ossigeno, consentendo ai biancorossi di salire al nono posto a quota 25 a +7 rispetto alla zona playout. La squadra di casa può contare sulle reti di Gabriele Franceschinis (7), che nell’ultimo turno ha interrotto un filotto di tre reti consecutive. Tra le due squadre c’è un unico incrocio che è quello dell’andata quando l’Oltrepò si impose all’Elmec Solar Stadium per 3-2, al termine di una partita rocambolesca.

CALDIERO TERME – CASTELLANZESE