Varesina e Castellanzese in trasferta contro Oltrepò e Caldiero Terme

Domenica 11 gennaio alle 14.30 fenici e neroverdi scenderanno in campo per la diciannovesima giornata del Girone B di Serie D. Entrambe vanno a caccia di punti pesanti ai fini dei rispettivi obiettivi

Tra sabato10 e domenica 11 gennaio alle 14.30 scenderanno si disputeranno le partite del Girone B di Serie D valide per la diciannovesima giornata. Varesina e Castellanzese saranno impegnate entrambe in trasferta. I rossoblù saranno di scena in casa dell’Oltrepò, mentre i neroverdi saranno ospiti del Caldiero Terme. Questo turno di campionato si aprirà sabato con Chievo – Casatese e si concluderà mercoledì 21 gennaio con Nuova Sondrio – Scanzorosciate.

 OLTREPÓ – VARESINA

Dopo il buon pareggio ottenuto contro la capolista Folgore Caratese, la Varesina cerca ora continuità per cercare di uscire dai bassifondi della classifica. Domenica le fenici sono attese da una delicata sfida sul campo dell’Oltrepò per cercare di portare a casa più punti possibili. La squadra allenata dall’ex attaccante del Varese Pablo Granoche è in un ottimo momento di forma perchè arriva da due successi consecutivi, entrambi per 1-0, arrivati in casa della seconda forza del campionato, il Brusaporto, e sul terreno di gioco della Vogherese. Questi sei punti sono stati una vera e propria boccata di ossigeno, consentendo ai biancorossi di salire al nono posto a quota 25 a +7 rispetto alla zona playout. La squadra di casa può contare sulle reti di Gabriele Franceschinis (7), che nell’ultimo turno ha interrotto un filotto di tre reti consecutive. Tra le due squadre c’è un unico incrocio che è quello dell’andata quando l’Oltrepò si impose all’Elmec Solar Stadium per 3-2, al termine di una partita rocambolesca.

CALDIERO TERME – CASTELLANZESE

I neroverdi nella prima gara dell’anno sono impegnati sul campo del Caldiero Terme con l’obiettivo di riscattare lo stop subito nello scorso turno contro il Breno. La squadra di mister Del Prato vuole continuare a migliorare il rendimento del girone d’andata, cercando di raggiungere quanto prima la salvezza per garantirsi un’altra stagione in Serie D e puntare poi a posizioni di classifica sempre più ambiziose. Contro i gialloverdi non saranno disponibili Poli e Vernocchi, entrambi squalificati dal Giudice Sportivo. Il Caldiero arriva all’appuntamento in un buon momento di forma, con due vittorie e un pareggio nelle ultime tre gare, incluso il 3-1 in rimonta sul campo del Pavia. La formazione allenata da Cristian Soave occupa l’ottavo posto con 26 punti, due in più dei neroverdi, e vanta un attacco prolifico con 22 gol segnati e 17 subiti. I principali riferimenti offensivi sono Thomas Orfeini e Lorenzo Zerbato, entrambi a quota sei reti. Quella tra Castellanzese e Caldiero Terme sarà la quarta sfida in Serie D, con un bilancio finora di due pareggi e una vittoria gialloverde.

19° GIORNATA – GIRONE B SERIE D

Chievo – Casatese Merate, Breno – Vogherese, CALDIERO  – CASTELLANZESE, Caratese – Villa Valle, Milan Futuro – Pavia, OLTREPO’ – VARESINA, Real Calepina Brusaporto, Sondrio – Scanzorosciate.

CLASSIFICA

Caratese 36, Brusaporto 34, Chievo 33, Milan Futuro 31, Casatese e Villa Valle 30, Virtus CBG 27, Caldiero 26, Oltrepò (-1) 25, CASTELLANZESE, Leon e Breno 24, Real Calepina e Scanzorosciate 18, VARESINA 14, Vogherese 13, Pavia 12, Sondrio 11.

Pubblicato il 10 Gennaio 2026
