Verbania si racconta: a Casa Ceretti la prima del cortometraggio “Lo Stesso Lago”
Un viaggio tra identità e appartenenza sulle sponde del Maggiore. L’evento, gratuito, rientra nel progetto di welfare territoriale "Teniamoci Vicini"
Cosa significa chiamare “casa” un luogo? Come si intrecciano le storie individuali con la vita di una comunità lacustre? Sono queste le domande al centro di “LO STESSO LAGO – Storie di chi lo chiama casa”, il cortometraggio che verrà presentato ufficialmente venerdì 30 gennaio 2026 alle ore 17:00 presso gli spazi di Casa Ceretti Laboratorio per l’Arte.
Un racconto corale
Il progetto cinematografico nasce sulle sponde del Lago Maggiore con l’obiettivo di esplorare temi profondi come l’identità, l’appartenenza e la coesione sociale. Non si tratta di una semplice narrazione turistica, ma di un racconto corale e partecipato che dà voce a chi ha scelto Verbania come proprio luogo di vita.
Attraverso le testimonianze dei protagonisti, il film offre uno sguardo autentico sul territorio e sulle relazioni umane che lo attraversano, valorizzando la pluralità delle esperienze. L’evento di venerdì non sarà solo una proiezione, ma un’occasione preziosa di incontro e dialogo per riflettere insieme sul significato di comunità oggi.
Cultura come cura: il progetto “Teniamoci Vicini”
L’iniziativa non è isolata, ma rappresenta un tassello fondamentale di un disegno più ampio. La presentazione si colloca infatti all’interno delle attività di “Teniamoci Vicini”, un progetto realizzato nell’ambito del bando Territori Inclusivi promosso dalla Fondazione Compagnia di San Paolo.
“Teniamoci Vicini” mira a rafforzare il sistema locale di welfare operando con un approccio integrato che unisce salute, cultura e socialità, con un focus specifico sui quartieri verbanesi di Sant’Anna e Sassonia. L’obiettivo è ambizioso: promuovere un modello di welfare culturale, riconoscendo all’arte e alla creatività un ruolo strategico per il benessere individuale e collettivo.
Tra le finalità principali del progetto figurano il contrasto all’isolamento sociale, la promozione dell’invecchiamento attivo e il rafforzamento del senso di appartenenza al territorio.
Una rete per il territorio
A rendere possibile tutto questo è una solida rete territoriale che lavora in sinergia. Il progetto è attuato da:
-
Gruppo Abele di Verbania
-
Xenia Società Cooperativa Sociale
-
Consorzio dei Servizi Sociali del Verbano
-
Croce Rossa Italiana – Comitato di Verbania
-
Non Solo Aiuto
-
Ieemi Verbania
Dettagli dell’evento
L’appuntamento è aperto a tutta la cittadinanza.
-
Cosa: Proiezione del cortometraggio “LO STESSO LAGO – Storie di chi lo chiama casa”
-
Quando: Venerdì 30 gennaio 2026, ore 17:00
-
Dove: Casa Ceretti Laboratorio per l’Arte – Via Roma 42, Verbania
-
Ingresso: Gratuito
