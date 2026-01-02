Verso la finale di Coppa, la Solbiatese organizza il pullman per i tifosi
La società nerazzurra, che giocherà la finalissima per il terzo anno di fila, ha organizzato il servizio di trasporto per accompagnare i propri sostenitori allo stadio "Ferruccio" di Seregno
La Solbiatese chiama a raccolta i propri tifosi per quello il grande appuntamento di martedì 6 gennaio, quando a Seregno si contenderà la Coppa Italia di Eccellenza contro i bergamaschi del Lemine Almenno. In occasione della finalissima, la terza di fila per la squadra di Solbiate Arno, la società nerazzurra ha deciso di organizzare dei pullman per permettere alla città e ai sostenitori di seguire in massa la squadra nella trasferta che mette in palio.
Il costo del biglietto per assistere al match è fissato a 10 euro per tutti gli over 16, mentre per i ragazzi più giovani, al di sotto dei 16 anni, l’ingresso allo stadio sarà completamente gratuito.
«Per prenotazioni è possibile contattare Renata al numero +39 334 344 7712, preferibilmente tramite un messaggio WhatsApp – spiegano dalla Solbiatese Calcio –. In alternativa, è attiva la casella di posta elettronica solbiatese1911@gmail.com a cui i tifosi possono scrivere per confermare la propria presenza a bordo dei bus nerazzurri».
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Paolo Cottini su Colle di Biumo, il 5 gennaio la conferenza di VAS a Varese per decidere il futuro dell'area
angelo_spiteri su Il Comitato varesino per la Palestina torna in piazza: "Non ci fermiamo nemmeno a Natale"
axelzzz85 su I sindacati dei frontalieri contro il decreto sulla tassa della salute: “Andremo alla Consulta”
robertolonate su Il Natale che non si vede
robertolonate su Il Natale che non si vede
Alessandro Zanzi su A Varese Confcommercio chiede la sospensione dei lavori della ciclabile in viale Belforte, il Comune fissa un sopralluogo
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.