Verso la finale di Coppa, la Solbiatese organizza il pullman per i tifosi

La società nerazzurra, che giocherà la finalissima per il terzo anno di fila, ha organizzato il servizio di trasporto per accompagnare i propri sostenitori allo stadio "Ferruccio" di Seregno

stadio chinetti solbiate arno

La Solbiatese chiama a raccolta i propri tifosi per quello il grande appuntamento di martedì 6 gennaio, quando a Seregno si contenderà la Coppa Italia di Eccellenza contro i bergamaschi del Lemine Almenno. In occasione della finalissima, la terza di fila per la squadra di Solbiate Arno, la società nerazzurra ha deciso di organizzare dei pullman per permettere alla città e ai sostenitori di seguire in massa la squadra nella trasferta che mette in palio.

Il costo del biglietto per assistere al match è fissato a 10 euro per tutti gli over 16, mentre per i ragazzi più giovani, al di sotto dei 16 anni, l’ingresso allo stadio sarà completamente gratuito.

«Per prenotazioni è possibile contattare Renata al numero +39 334 344 7712, preferibilmente tramite un messaggio WhatsApp – spiegano dalla Solbiatese Calcio –. In alternativa, è attiva la casella di posta elettronica solbiatese1911@gmail.com a cui i tifosi possono scrivere per confermare la propria presenza a bordo dei bus nerazzurri».

Pubblicato il 02 Gennaio 2026
