Volontari al lavoro per l’ambiente: pulizia sulla SS233 a Valganna
Nella mattinata del 27 gennaio 2026 i volontari di Amo Madre Terra ODV sono intervenuti lungo la SS233, nella zona delle Grotte di Valganna, raccogliendo numerosi rifiuti e lanciando un appello ai cittadini per le prossime iniziative di pulizia
Nella mattinata di martedì 27 gennaio 2026, i volontari di Amo Madre Terra ODV hanno effettuato un’importante operazione di pulizia ambientale lungo la strada statale SS233, nella zona delle Grotte di Valganna, coprendo il tratto dal km 1+1 all’andata e ritorno.
L’intervento, durato circa due ore e mezza, ha portato alla raccolta di 21 sacchi di rifiuti: 10 di indifferenziato, 7 di vetro e lattine, 3 di plastica e 1 sacco nero. Un risultato significativo che evidenzia, ancora una volta, l’importanza del rispetto dell’ambiente e dell’impegno civico.
Amo Madre Terra ODV annuncia già la prossima giornata di pulizia, che interesserà il tratto dalla galleria al Vivaio delle Selve. Chiunque desideri dare una mano è il benvenuto: la partecipazione dei cittadini è fondamentale per mantenere il territorio pulito e decoroso.
Contatti Amo Madre Terra ODV
Piazza 4 Novembre 5/1 – 21030 Cuvio (VA)
Cell.: +39 333 5931495 – +39 335 7041225 – 348 7722839
Email: info@amomadreterra.it
Sito web: https://amomadreterra.it
Social: Facebook e Instagram amo_madre_terra
