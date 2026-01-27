Volontari al lavoro per l’ambiente: pulizia sulla SS233 a Valganna

Nella mattinata di martedì 27 gennaio 2026, i volontari di Amo Madre Terra ODV hanno effettuato un’importante operazione di pulizia ambientale lungo la strada statale SS233, nella zona delle Grotte di Valganna, coprendo il tratto dal km 1+1 all’andata e ritorno.

L’intervento, durato circa due ore e mezza, ha portato alla raccolta di 21 sacchi di rifiuti: 10 di indifferenziato, 7 di vetro e lattine, 3 di plastica e 1 sacco nero. Un risultato significativo che evidenzia, ancora una volta, l’importanza del rispetto dell’ambiente e dell’impegno civico.

Amo Madre Terra ODV annuncia già la prossima giornata di pulizia, che interesserà il tratto dalla galleria al Vivaio delle Selve. Chiunque desideri dare una mano è il benvenuto: la partecipazione dei cittadini è fondamentale per mantenere il territorio pulito e decoroso.

Contatti Amo Madre Terra ODV

