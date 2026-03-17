Varese News

Canton Ticino

La Valganna si presenta a EspoTicino: “Una vetrina internazionale per il territorio”

Il Comune di Valganna parteciperà alla prossima edizione di EspoTicino, in programma da giovedì 19 a domenica 22 marzo a Lugano. Per questa iniziativa il Comune ha coinvolto oltre 20 realtà del territorio

Foto Valganna

Il Comune di Valganna parteciperà alla prossima edizione di EspoTicino, in programma da giovedì 19 a domenica 22 marzo a Lugano. La manifestazione, tra le principali del Canton Ticino, quest’anno ospiterà anche Tisana – La Fiera del Benessere – e il Salone del Turismo.

Galleria fotografica

Le meraviglie di Valganna 4 di 12
Foto Valganna
Foto Valganna
Foto Valganna
Foto Valganna

La presenza della Valganna vuole essere una vetrina del territorio rivolta ai visitatori provenienti dal Canton Ticino, dalla Svizzera e dall’estero: nello stand 144, i visitatori potranno scoprire gli scorci più suggestivi della valle, la storia dei suoi luoghi e alcune delle esperienze che il territorio può offrire. Saranno inoltre esposti prodotti tipici locali, per raccontare anche attraverso i sapori le tradizioni della Valganna.

Per questa iniziativa il Comune ha coinvolto oltre 20 realtà del territorio tra enti, strutture ricettive, ristoranti, imprese legate al benessere della persona e produttori locali. Le attività partecipano fornendo materiali informativi, gadget e promozioni dedicate ai visitatori della fiera, contribuendo così a far conoscere la valle e le sue realtà anche oltre confine.

«Partecipare a EspoTicino per noi significa soprattutto avere l’occasione di raccontare la bellezza del nostro territorio – spiega Stefano Rivaletto, consigliere comunale con delega alla promozione territoriale – Allo stesso tempo vogliamo dare visibilità alle realtà locali che ogni giorno contribuiscono a mantenere vivo il nostro territorio».

Durante la manifestazione il consigliere e i collaboratori presenti allo stand saranno a disposizione dei visitatori per raccontare la Valganna, suggerire luoghi da visitare e condividere curiosità e consigli per scoprire la valle.

 

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 17 Marzo 2026
Leggi i commenti

Galleria fotografica

Le meraviglie di Valganna 4 di 12
Foto Valganna
Foto Valganna
Foto Valganna
Foto Valganna

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.