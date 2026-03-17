La Valganna si presenta a EspoTicino: “Una vetrina internazionale per il territorio”

Il Comune di Valganna parteciperà alla prossima edizione di EspoTicino, in programma da giovedì 19 a domenica 22 marzo a Lugano. La manifestazione, tra le principali del Canton Ticino, quest’anno ospiterà anche Tisana – La Fiera del Benessere – e il Salone del Turismo.

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La presenza della Valganna vuole essere una vetrina del territorio rivolta ai visitatori provenienti dal Canton Ticino, dalla Svizzera e dall’estero: nello stand 144, i visitatori potranno scoprire gli scorci più suggestivi della valle, la storia dei suoi luoghi e alcune delle esperienze che il territorio può offrire. Saranno inoltre esposti prodotti tipici locali, per raccontare anche attraverso i sapori le tradizioni della Valganna.

Per questa iniziativa il Comune ha coinvolto oltre 20 realtà del territorio tra enti, strutture ricettive, ristoranti, imprese legate al benessere della persona e produttori locali. Le attività partecipano fornendo materiali informativi, gadget e promozioni dedicate ai visitatori della fiera, contribuendo così a far conoscere la valle e le sue realtà anche oltre confine.

«Partecipare a EspoTicino per noi significa soprattutto avere l’occasione di raccontare la bellezza del nostro territorio – spiega Stefano Rivaletto, consigliere comunale con delega alla promozione territoriale – Allo stesso tempo vogliamo dare visibilità alle realtà locali che ogni giorno contribuiscono a mantenere vivo il nostro territorio».

Durante la manifestazione il consigliere e i collaboratori presenti allo stand saranno a disposizione dei visitatori per raccontare la Valganna, suggerire luoghi da visitare e condividere curiosità e consigli per scoprire la valle.