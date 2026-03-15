Chiusa la Valganna per la neve: lotta contro il tempo per riaprire la strada
Tecnici e squadre di intervento al lavoro per liberare la strada, arteria fondamentale per i collegamenti a nord di Varese e per la viabilità della zona anche in vista della gara ciclistica del trofeo Binda
È stata chiusa nella mattinata di domenica 15 marzo la statale 233 della Valganna, una delle principali arterie di collegamento a nord di Varese. Il provvedimento è stato disposto da Anas a causa della neve caduta nella notte, delle numerose piante finite sulla carreggiata e di alcuni smottamenti che hanno reso pericoloso il transito.
La Valganna rappresenta un collegamento fondamentale per la viabilità della zona e la sua chiusura sta creando diverse difficoltà agli spostamenti. I tecnici e le squadre di intervento sono al lavoro per liberare la strada il più rapidamente possibile.
Lavori in corso anche per la viabilità legata al Trofeo Binda
La riapertura della strada è particolarmente importante anche per la giornata di oggi, domenica 15 marzo, quando è in programma il Trofeo Alfredo Binda, la gara ciclistica internazionale femminile che attraversa il territorio della provincia di Varese.
La corsa non transita nel tratto attualmente chiuso della Valganna, ma la strada resta comunque un’arteria strategica per la viabilità automobilistica dell’area, soprattutto per gestire il traffico e le deviazioni legate all’evento sportivo.
Neve sulle strade della corsa: cambia il percorso del Trofeo Alfredo Binda
Notte difficile anche sulla provinciale per Brinzio
La situazione è stata particolarmente complicata durante la notte anche sulla strada provinciale tra Varese e Brinzio, dove la neve ha causato blocchi e rallentamenti. Diversi automobilisti sono rimasti fermi per ore nella neve, con alcune persone costrette a proseguire a piedi.
Per tutta la notte hanno lavorato senza sosta i vigili del fuoco e le squadre della protezione civile, impegnati a liberare le strade, assistere gli automobilisti e rimuovere alberi e rami caduti sotto il peso della neve.
Neve fitta e strade bloccate a Nord di Varese, superlavoro notturno dei vigili del fuoco
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