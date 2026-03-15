Neve sulle strade della corsa: cambia il percorso del Trofeo Alfredo Binda

Il percorso del 27° Trofeo Alfredo Binda – Comune di Cittiglio, gara dell’UCI Women’s WorldTour, è stato modificato a causa della neve caduta nella notte nell’area del primo Gran Premio della Montagna. La decisione è stata presa dall’organizzazione della corsa dopo un confronto con il Collegio dei Commissari e dopo aver informato rappresentanti delle atlete e dei team.

La decisione dopo la neve nella zona del GPM

La nevicata ha interessato il tratto compreso tra il chilometro 30 e il 35 della gara, proprio nella zona del primo Gran Premio della Montagna. Le condizioni delle strade hanno quindi portato gli organizzatori a intervenire per garantire la sicurezza della competizione.

La modifica riguarda il tratto compreso tra il km 25,3 e il km 39,8 della precedente cronotabella. In questo segmento la corsa seguirà un percorso alternativo prima di ricongiungersi con il tracciato originariamente previsto.

Il nuovo tracciato

Dopo la deviazione prevista al chilometro 25,3, il gruppo rientrerà sul percorso ufficiale al chilometro 39,8, proseguendo poi secondo il programma della gara. La nuova cronotabella ufficiale del Trofeo Alfredo Binda – Comune di Cittiglio è disponibile qui.