Verso un Trofeo Binda bagnato: chi la spunterà sui saliscendi della Valcuvia?

Sarà un Trofeo Binda bagnato quello di domenica 15 marzo con partenza da Luino e arrivo, come da tradizione, a Cittiglio. Le previsioni del tempo non sono particolarmente incoraggianti tanto che gli organizzatori della Cycling Sport Promotion hanno scelto di spostare la presentazione ufficiale delle squadre all’interno del Teatro Sociale di Luino (corso XXV Aprile 11B). Sabato alle 16 sfileranno le giovani che saranno impegnate nella gara internazionale juniores, dalle 16,30 le protagoniste della gara del World Tour Femminile.

ELITE: TANTE CAMPIONESSE IN GARA

Le probabili piogge potrebbero incidere anche sull’andamento di una gara dove nulla è mai scontato: per la maggior parte delle volte il “Binda” è stato appannaggio di fughe solitarie o comunque molto ristrette, ma non sono mancati gli arrivi in volata con il gruppo delle migliori come nelle edizioni vinte da Elisa Balsamo. La piemontese nel 2022 trionfò in maglia iridata, un’impresa che stavolta proverà a ripetere la canadese Magdeleine Valliers (EF), quinta alla recente Strade Bianche.

Vallieres è una delle outsider al via ma non è tra le principali favorite della gara valcuviana: i tifosi italiani sperano in una nuova “recita” da protagonista di Elisa Longo Borghini che vinse a Cittiglio nel 2013 (rompendo un lungo tabù per le azzurre) e nel 2021 e che in questo avvio di stagione si è già imposta negli Emirati (tappa e classifica finale) e nel trofeo Oro in Euro. La corsa toscana è stata dominata dalla sua UAE-ADQ (6 atlete tra le prime 10…) che ha fatto le prove generali per il Varesotto.

Attenzione però perché la concorrenza è altissima: chi a Cittiglio è abituata a trionfare è l’eterna Marianne Vos (Visma) che al “Binda” vanta un poker calato tra il 2009 e il 2019 e che, a 38 anni, non ha intenzione di gareggiare solo per onor di firma. Stesso lignaggio per la connazionale Anna van der Breggen (Sd Worx) cui invece Cittiglio manca nel palmares (2 titoli mondiali contro i 4 di Vos). È olandese anche Shirin Van Anrooij, prima in via Valcuvia nel 2022 e capitana della Lidl-Trek ma attenzione anche alla sua compagna di team, la belga Lotte Kopecky. E poi c’è la Canyon-Sram che si presenta con uno squadrone che comprende Cecilie Ludwig Uttrup, Soraya Paladin e soprattutto Kasia Niewiadoma, regina de Stì nel 2018.

IL FUTURO AL VIA NEL PICCOLO TROFEO BINDA

Nella gara Elite, con la maglia della Uno-X vedremo Francesca Pellegrini, con quella della Picnic Pfeiffer Georgi e (soprattutto: è una capitana) con quella della Movistar Cat Ferguson. Tre atlete che a Cittiglio hanno spiccato il volo verso il grande ciclismo, nel senso che hanno vinto in passato il Piccolo Trofeo Binda aperto alla categoria Juniores e inserito di nuovo nella Coppa delle Nazioni. Come loro anche una supercampionessa come Lorena Wiebes: questo per dire che la prova giovanile è decisamente rilevante per vedere all’opera le campionesse del domani. Al via nel 2026 ci saranno una dozzina di nazionali e molte squadre di club italiane e straniere. Un altro buon motivo per una “capatina” sulle strade della Valcuvia.

ORARI E PERCORSI

Le due gare – giovanile e assoluta – condividono le sedi di partenza (Luino) e arrivo (Cittiglio) e una buona parte del percorso. Il Piccolo Trofeo Binda misurerà 72,7 chilometri ed è suddiviso in un tratto iniziale in linea (Luino, Germignaga, Brissago V., Mesenzana, Rancio V., Cuveglio, Cuvio, Azzio, Gemonio, Cittiglio), un giro breve da percorrere una sola volta (Brenta, Casalzuigno, Cuveglio, Cuvio, Azzio Gemonio, Cittiglio) e un giro lungo su tre tornate che ha in più lo strappo tra Comacchio e Orino (Brenta, Casalzuigno, Cuveglio, Cuvio, Orino, Azzio Gemonio, Cittiglio). La partenza è fissata alle 9, arrivo intorno alle 11.

La prova Elite invece è invece disegnata su una distanza di 152,7 chilometri con avvio della corsa alle 13 in punto. Le atlete percorreranno un tratto neutro fino al “chilometro zero” a Germignaga; da lì inizierà la parte in linea (Porto Valtravaglia, Castelveccana, Brezzo di Bedero, Germignaga, Brissago Valtravaglia, Mesenzana, Rancio Valcuvia, Masciago Primo, Bedero Valcuvia, Brinzio, Castello Cabiaglio, Orino, Azzio, Gemonio, Besozzo/Olginasio, Gavirate, Cocquio Trevisago/Caldana, Orino, Azzio, Gemonio, Cittiglio). A questo punto inizieranno i cinque giri del circuito finale: Brenta, Casalzuigno, Cuveglio, Cuvio, Orino, Azzio Gemonio, Cittiglio. La vincitrice taglierà il traguardo intorno alle 17.

STRADE CHIUSE – Nell’articolo sottostante trovate tutte le indicazioni legate alla viabilità.