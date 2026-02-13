Varese News

Busto Arsizio/Altomilanese

78 milioni di euro per 600 chilometri di strade: l’investimento di Provincia su sicurezza e collegamenti

Dalla galleria Sasso Galletto ad AlpTransit a Ispra e Sangiano, fino alle nuove rotatorie di Volandia, Comabbio e Gazzada: cantieri conclusi, in atto e progetti di Villa Recalcati per modernizzare la rete provinciale

Seicento chilometri di strade provinciali, 134 ponti e centinaia di manufatti: è una parte della “rete che tiene insieme il Varesotto e su cui la Provincia ha messo in campo un piano di interventi che supera i 78 milioni di euro tra opere concluse, cantieri attivi, progetti in arrivo e manutenzioni. Un impegno che punta a tre obiettivi chiave: sicurezza, collegamenti più efficienti e infrastrutture all’altezza delle esigenze di cittadini, imprese e studenti.

Opere già concluse: dal Sasso Galletto alle ciclabili

Nel bilancio delle opere terminate negli ultimi mesi figurano interventi simbolici per aree molto trafficate e delicate del territorio.

Tra questi: la sostituzione dei passaggi a livello AlpTransit a Laveno Mombello, con sottopassi e nuova viabilità che hanno eliminato interferenze con la ferrovia e migliorato la sicurezza lungo la SP 394 dir, per un investimento di circa 10 milioni di euro; la nuova rotatoria tra SP69 e SP4 ad Angera, che mette in sicurezza un nodo strategico sulla sponda varesina del Lago Maggiore; gli adeguamenti viabilistici a Mercallo, in corrispondenza del Lago di Comabbio, dove la carreggiata è stata riordinata in sinergia con la pista ciclabile; il collegamento ciclabile di Gavirate con la rete delle Valli del Verbano, per circa 500 mila euro, con un tratto che si innesta dove sorgerà un futuro sovrappasso stradale; l’allargamento della SP46 tra Tradate e Venegono Inferiore, per circa 800 mila euro, con interventi mirati alla sicurezza di pedoni e ciclisti lungo un asse ad alta percorrenza; il secondo lotto dei lavori nella galleria “Sasso Galletto” tra Castelveccana e Laveno Mombello, con il rifacimento dell’illuminazione per 1,329 milioni di euro e la sistemazione del versante soprastante (impermeabilizzazione e consolidamento) per altri 1,229 milioni, interventi pensati per ridurre il rischio di infiltrazioni e cadute materiali senza impattare significativamente sulla viabilità.

Il valore complessivo delle opere concluse supera i 13 milioni di euro, in gran parte concentrati su punti critici per sicurezza, fluidità del traffico e accesso alle aree produttive e turistiche.

Cantieri in corso e lavori in affidamento

Sul fronte dei cantieri aperti, la Provincia ha in corso interventi per oltre 16 milioni di euro. Il capitolo più consistente riguarda ancora le opere AlpTransit a Ispra, collegate alla soppressione di una serie di passaggi a livello su un tracciato ferroviario che taglia in due il tessuto urbano: un cantiere da circa 15,5 milioni di euro complessivi che, entro fine anno, dovrebbe consentire l’eliminazione dell’80% degli attraversamenti, con evidenti benefici in termini di sicurezza e scorrimento del traffico.

In parallelo proseguono interventi aggiuntivi nella galleria “Sasso Galletto” e sopra la strada tra Laveno e Castelveccana così come altri lavori diffusi sulla rete.

Riqualificazione del collegamento Lozzo Piero

Sono invece in fase di affidamento due opere chiave.

La prima è la riqualificazione del collegamento Piero–Lozzo, strada forestale di circa 1,3 chilometri tra le valli del Giona, oggi impraticabile e soggetta a instabilità del versante. Il progetto, dal valore di circa 8 milioni di euro, prevede interventi di consolidamento con travi “a ombrello” e ancoraggi, per ripristinare un collegamento di emergenza (non aperto al traffico ordinario) utile in caso di criticità sulle arterie principali;

L’altra è la nuova rotatoria tra SS629 e SP33 a Comabbio, coordinata con le quattro rotatorie Anas sulla superstrada Vergiate–Besozzo: un nodo che servirà a migliorare gli innesti e a garantire una migliore connessione con la viabilità locale e la rete ciclabile.

Progetti strategici: scuole, AlpTransit, Volandia e zona industriale

Guardando al medio periodo, sono in fase di progettazione opere che valgono oltre 15 milioni di euro e che toccano alcuni punti particolarmente sensibili della mappa viaria provinciale.

Fra queste: la riorganizzazione della viabilità intorno all’area scolastica di Gazzada Schianno (Istituto Keynes), lungo gli itinerari della SP20 e della SP57, con nuove rotatorie e allargamenti per migliorare l’accesso dei pullman e la sicurezza degli studenti; la manutenzione straordinaria dei manufatti lungo la SP57 tra Gazzada Schianno e Lozza, in un tratto che rappresenta un corridoio di collegamento importante con l’autostrada; le opere AlpTransit a Sangiano, terzo tassello del programma dopo Laveno e Ispra, per un importo preventivato di circa 13 milioni di euro e due interventi mirati: uno in prossimità del cimitero, per eliminare i passaggi a livello, e un secondo in un’area con ulteriori attraversamenti ferroviari; la futura rotatoria di Volandia sulla SP52, un investimento di circa 800 mila euro inserito in un accordo di programma con Regione Lombardia per lo sviluppo dell’area museale e turistica, pensato anche come possibile punto di partenza di una rete ciclabile con ostelli e strutture di base; il collegamento viario tra SP32 e SS629 a Travedona Monate, sulla superstrada per connettere in modo più diretto la zona industriale, evitando l’ingresso dei mezzi pesanti nel centro abitato e alleggerendo l’asse Travedona–Biandronno.

Ponti e manutenzioni: 134 ponti sotto controllo

Accanto alle grandi opere, la Provincia ha impostato un programma strutturato di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dei ponti, in linea con le linee guida nazionali del D.M. 204/2022.

Tra il 2022 e il 2023 è stato completato il censimento di tutti i manufatti lungo la rete viaria provinciale: 134 ponti, 175 manufatti intermedi e 335 tombinature e opere minori. Grazie a finanziamenti ministeriali e regionali è stato varato un piano da 10 milioni di euro (2024–2027) per interventi di manutenzione, adeguamento strutturale e messa in sicurezza, che comprende lavori già conclusi, cantieri in corso e progetti in fase di definizione.

In parallelo sono in preparazione accordi quadro per la manutenzione straordinaria della rete stradale, la messa in sicurezza delle barriere e le manutenzioni diffuse nelle sei zone in cui è suddivisa la viabilità provinciale (asfalti, verde, sgombero neve), per oltre 8 milioni di euro nel triennio 2026–2028 e più di 6 milioni di euro per le manutenzioni delle sei zone.

Un investimento da 78 milioni per sicurezza e sviluppo

Sommando opere concluse, cantieri attivi, interventi in affidamento, progettazioni, lavori sui ponti e manutenzioni, l’investimento complessivo pluriennale sulla rete viaria provinciale supera i 78 milioni di euro.

«Stiamo portando avanti un lavoro tecnico complesso che riguarda sia le grandi opere sia la manutenzione diffusa – ha spiegato il consigliere delegato alle Infrastrutture Fabio Passera – con l’obiettivo di intervenire in modo capillare, migliorando la sicurezza e accompagnando lo sviluppo del territorio con infrastrutture adeguate alle esigenze attuali e future».

«La viabilità – ha aggiunto il presidente Marco Magrini – è una delle infrastrutture strategiche più rilevanti per la competitività e la qualità della vita del Varesotto. Questo pacchetto di investimenti dimostra la volontà della Provincia di tornare a esercitare fino in fondo il proprio ruolo, con una programmazione orientata al medio-lungo periodo e con l’obiettivo di garantire sicurezza, efficienza e collegamenti funzionali a cittadini, imprese e studenti».

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
di
Pubblicato il 13 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.