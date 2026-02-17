A Busto Arsizio siglato il protocollo tra ATS Insubria e ASST Valle Olona: prevenzione e benessere per 8mila studenti
Presentato in sala giunta il nuovo accordo che coinvolgerà scuole, famiglie e territorio per promuovere stili di vita sani dalla scuola primaria alla secondaria di primo grado, con iniziative concrete e a costo zero per le famiglie
Martedì 17 febbraio, nella sala Giunta del Comune di Busto Arsizio, è stato presentato un nuovo protocollo d’intesa tra Comune, ATS Insubria e ASST Valle Olona, finalizzato a promuovere la prevenzione sanitaria nelle scuole cittadine. Il progetto coinvolgerà circa 8mila studenti e 60 educatori, dalla scuola primaria alla secondaria di primo grado, attraverso attività volte a diffondere stili di vita sani e consapevoli.
Alla presentazione hanno partecipato i vertici delle due aziende sanitarie, insieme al sindaco Emanuele Antonelli e all’assessore Chiara Colombo, che hanno espresso apprezzamento per l’iniziativa, sottolineando come rappresenti un esempio concreto di collaborazione tra istituzioni e comunità a tutela della salute dei più giovani. «Questo progetto – ha dichiarato in apertura il primo cittadino – è uno degli interventi più significativi del mio mandato, perché riguarda la salute dei nostri figli e delle nostre figlie. I giovani devono imparare a prendersi cura di sé, perché saranno loro a costruire il futuro della comunità».
L’obiettivo è creare una rete tra scuole, famiglie e territorio per garantire azioni preventive sistematiche: «Grazie a questo protocollo – ha dichiarato il direttore di ATS Insubria, Salvatore Gioia – entriamo nelle scuole per fornire a studenti e insegnanti gli strumenti di prevenzione primaria necessari per garantire una vita lunga e in buona salute, sia fisicamente sia mentalmente».
La dottoressa Lisa Impagliazzo, responsabile fattori di rischio comportamentali di ATS Insubria, ha illustrato le strategie operative del protocollo, pensato per aiutare i ragazzi a conoscere le proprie potenzialità, gestire emozioni e ansia, e crescere in salute.
Il protocollo mira a prevenire malattie legate a stili di vita non salutari, come l’obesità, e a contrastare la riduzione dell’aspettativa di vita, promuovendo la salute fisica e mentale, l’educazione al benessere psicologico e la prevenzione di stili di vita a rischio. Si tratta di un intervento a costo zero per le famiglie, ma con un impatto molto significativo per tutti i cittadini.
Per raggiungere questo obiettivo verranno attivate diverse iniziative, tra cui merende salutari, il Piedibus e pause attive in movimento durante l’orario scolastico, con l’intento di favorire il benessere psicofisico degli studenti e contribuire anche alla riduzione di ansia e stress. Strumenti che puntano a trasformare i buoni propositi in abitudini quotidiane. Attraverso la piramide dell’alimentazione si spiegherà, ad esempio, quali cibi privilegiare per prevenire il sovrappeso e ridurre il rischio di sviluppare in futuro patologie come il diabete o le malattie cardiovascolari.
È inoltre previsto il coinvolgimento degli studenti più grandi in attività rivolte ai compagni più piccoli: un approccio tra pari ritenuto particolarmente efficace e convincente nel trasmettere in modo profondo e duraturo i corretti stili di vita.
Fondamentale il ruolo della ASST Valle Olona, che mette a disposizione i professionisti: «Oltre alla formazione – ha detto la referente del protocollo per ASST Valle Olona, Maria Scaccia, – è fondamentale informare gli studenti sui servizi sanitari disponibili sul territorio, così che possano accedervi in modo consapevole».
