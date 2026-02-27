A Cassano Magnago un ciclo di eventi per l’ottantesimo anniversario del voto alle donne

Il 2026 segna un anniversario fondamentale per la storia italiana: ottant’anni dal 1946, l’anno in cui, per

la prima volta, le donne poterono esprimere il proprio diritto di voto. Un passaggio storico cherappresentò l’ingresso pieno delle cittadine italiane nella vita democratica e politica del Paese.

Per celebrare questa ricorrenza, Anpi, Acli, il Centro Diurno Anziani di Cassano Magnago e il Coordinamento Donne Acli Varese propongono un programma di iniziative pensate per valorizzare il ruolo delle donne nella conquista dei diritti civili e nella costruzione della Repubblica.

Il 2 giugno 1946, in occasione del referendum istituzionale, 13 milioni di donne italiane votarono per la prima volta.

Il loro contributo fu decisivo non solo per definire il futuro della nazione, ma anche per portare all’Assemblea Costituente 21 donne, le future Madri Costituenti, che contribuirono in modo determinante alla stesura della Carta repubblicana.

Il ciclo di eventi promosso a Cassano Magnago nasce proprio con l’obiettivo di ricordare, raccontare e rendere attuale quello slancio democratico e civile.

PRIMO APPUNTAMENTO – Presentazione del libro “Donne senza paura”

Martedì 3 marzo – ore 21.00

Sede ACLI Cassano Magnago

In apertura del percorso culturale verrà presentato il volume “Donne senza paura: vite coraggiose per

i diritti e la parità di genere”, un’opera che raccoglie storie di donne dei cinque continenti che, con

determinazione e coraggio, hanno dato un contributo cruciale al progresso civile, alla liberazione dai

pregiudizi e alla conquista dei diritti.

«Raccontare queste vite significa ricordare che la libertà non è mai data una volta per tutte, ma va

difesa, praticata e trasmessa».

SECONDO APPUNTAMENTO – Mostra “Le Madri Costituenti”

Prima settimana di aprile

Luogo e orari verranno comunicati a breve

La mostra “Le Madri Costituenti”, realizzata dall’Associazione Culturale Stella Alpina di Pombia e da

ANPI Comitato Provinciale di Novara, sarà esposta in una versione arricchita che comprende:

• alcuni articoli della Costituzione particolarmente legati ai temi dei diritti e della cittadinanza

• i volti e i testi biografici delle 21 Madri Costituenti, elaborati dal Coordinamento Donne ANPI

Nazionale

Un percorso espositivo che invita alla memoria, alla riflessione e alla consapevolezza del ruolo che

queste donne ebbero nel dare forma all’Italia repubblicana.

«Le Madri Costituenti non furono figure marginali: portarono nell’Assemblea la voce delle donne,

dei lavoratori, delle famiglie, dei territori. Ricordarle oggi significa rafforzare la nostra

democrazia»,

Un invito alla cittadinanza

Le iniziative vogliono essere un’occasione di approfondimento aperta a tutte e tutti: un invito a conoscere la storia, a valorizzarne le protagoniste e a riflettere sull’attualità dei temi della parità, della partecipazione e dei diritti.

«Celebrare gli ottant’anni del voto alle donne significa onorare un passaggio epocale ma anche ribadire l’urgenza di continuare a lavorare per una società più giusta e inclusiva».