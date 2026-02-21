A Cuveglio una serata per spiegare il referendum sulla giustizia
I legali Corrado Viazzo e Giacomo Iametti intervengono alla serata informativa di Age Cuveglio in vista del voto di marzo
Votare con consapevolezza richiede una conoscenza puntuale dei temi che verranno sottoposti al giudizio dei cittadini nelle giornate del referendum sulla giustizia di domenica 22 e lunedì 23 marzo. Per questa ragione, l’associazione Age Cuveglio Odv ha deciso di promuovere un appuntamento pubblico finalizzato a fornire «spunti per una riflessione e per la comprensione della tematica oggetto del quesito referendario», così da offrire alla cittadinanza gli strumenti necessari per orientarsi correttamente tra i tecnicismi della materia.
L’appuntamento è fissato per mercoledì 25 febbraio alle 20:30, quando la Sala Polivalente di Cuveglio ospiterà un confronto, a ingresso gratuito, tra figure dal profilo tecnico e istituzionale. La serata vedrà la partecipazione dell’avvocato penalista Corrado Viazzo e dell’avvocato Giacomo Iametti, quest’ultimo impegnato nel ruolo di vicepresidente della Provincia di Varese.
