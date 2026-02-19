A San Fermo apre il “Salewa Cube Varese”: 132 linee di arrampicata, padel e parkour

Il quartiere di San Fermo si prepara a cambiare volto. Sabato 7 marzo, alle ore 11.00, verrà ufficialmente inaugurato il nuovo centro sportivo di quartiere, una struttura polifunzionale che punta a diventare un riferimento non solo per il rione, ma per l’intera città.

Al centro del progetto c’è la nuova palestra di arrampicata “Salewa Cube Varese”, un impianto d’avanguardia realizzato grazie a un finanziamento di oltre 2 milioni di euro derivanti dai fondi PNRR (Next Generation EU) e da un’operazione di project financing con il partner tecnico Oberalp Spa.

I numeri della struttura

Il centro si sviluppa su oltre 1000 metri quadri interamente dedicati allo sport. La parte del leone la fa l’arrampicata sportiva, disciplina olimpica che a San Fermo troverà spazio in tutte le sue declinazioni: 132 linee verticali con difficoltà variabili dal grado 3a (per i principianti) all’8a (per i professionisti); specialità Lead e Boulder all’interno della struttura; parete Speed situata all’esterno per la pratica della velocità.

Non solo climbing: l’area ospita anche cinque campi da padel coperti, una zona dedicata al parkour e un campo da calcio, completando un’offerta sportiva differenziata. Sotto il profilo ambientale, l’edificio è classificato come NZEB (Nearly Zero Energy Building), grazie a un impianto fotovoltaico da 174 pannelli solari che lo rende quasi autosufficiente.

Il rilancio del quartiere

L’intervento si inserisce in una più ampia strategia di rigenerazione urbana. La palestra sorge infatti a pochi passi dal nuovo Polo Scolastico in fase di ultimazione. «Compiamo un altro passo verso una città attenta al benessere e ai giovani», ha commentato il sindaco Davide Galimberti, sottolineando il legame tra sport e socialità.

Dello stesso avviso l’assessore ai Lavori Pubblici Andrea Civati, che definisce il progetto «una rigenerazione concreta fatta di servizi di qualità», e l’assessore allo Sport Stefano Malerba, che punta sull’inclusività della struttura, aperta a scuole e associazioni. Anche il Consiglio di Quartiere, attraverso la coordinatrice Nicoletta Ballerio, accoglie con favore l’opera come strumento di connessione tra il rione e il resto della città.

Il programma dell’inaugurazione

Il taglio del nastro è previsto per le 11 di sabato 7 marzo, alla presenza delle autorità e di alcuni gruppi scolastici che avranno l’opportunità di testare le pareti con istruttori qualificati.

Nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 18.30, la struttura resterà aperta per un Open Day rivolto a tutta la cittadinanza: un’occasione per adulti e bambini di scoprire da vicino gli spazi e le diverse discipline praticabili nel nuovo centro di via San Fermo.