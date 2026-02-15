Varese News

Gallarate/Malpensa

A Somma Lombardo il carnevale sfida il meteo e riempie il centro

La festa si è conclusa nell’area mercato con animazione per i più piccoli e la distribuzione di frittelloni

carnevale

Nonostante un meteo incerto, sabato 14 febbraio il Carnevale Sommese ha riempito di colori e musica le vie di Somma Lombardo. La tradizionale sfilata ha visto una partecipazione numerosa di bambini, famiglie e gruppi mascherati, confermando un appuntamento molto atteso in città.

Cinque i carri allegorici che hanno attraversato il centro, tra coriandoli e costumi fantasiosi, fino a raggiungere l’area mercato dove la festa è proseguita con animazione dedicata ai più piccoli e la distribuzione di frittelloni.

Una festa di comunità

L’evento è stato reso possibile grazie alla collaborazione di diverse realtà del territorio: Pro Loco, Anffas Maddalena ODV, Comitato Genitori, Protezione Civile, Associazione Nazionale Carabinieri, Corpo Musicale “La Cittadina” e Amministrazione Comunale. Un lavoro di squadra che ha permesso alla città di vivere un pomeriggio di allegria e condivisione.

Il Carnevale Sommese si conferma così una delle manifestazioni più sentite, capace di coinvolgere generazioni diverse e di trasformare il centro cittadino in un grande spazio di festa.

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 15 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.