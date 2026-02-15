A Somma Lombardo il carnevale sfida il meteo e riempie il centro
La festa si è conclusa nell’area mercato con animazione per i più piccoli e la distribuzione di frittelloni
Nonostante un meteo incerto, sabato 14 febbraio il Carnevale Sommese ha riempito di colori e musica le vie di Somma Lombardo. La tradizionale sfilata ha visto una partecipazione numerosa di bambini, famiglie e gruppi mascherati, confermando un appuntamento molto atteso in città.
Cinque i carri allegorici che hanno attraversato il centro, tra coriandoli e costumi fantasiosi, fino a raggiungere l’area mercato dove la festa è proseguita con animazione dedicata ai più piccoli e la distribuzione di frittelloni.
Una festa di comunità
L’evento è stato reso possibile grazie alla collaborazione di diverse realtà del territorio: Pro Loco, Anffas Maddalena ODV, Comitato Genitori, Protezione Civile, Associazione Nazionale Carabinieri, Corpo Musicale “La Cittadina” e Amministrazione Comunale. Un lavoro di squadra che ha permesso alla città di vivere un pomeriggio di allegria e condivisione.
Il Carnevale Sommese si conferma così una delle manifestazioni più sentite, capace di coinvolgere generazioni diverse e di trasformare il centro cittadino in un grande spazio di festa.
