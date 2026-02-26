A Varese al via le selezioni per l’Academy autisti di Autolinee Varesine

Autolinee Varesine rilancia sulla formazione e apre le selezioni per la settima edizione della sua Academy per autisti. A oltre tre anni dalla prima sperimentazione, il progetto torna con l’obiettivo di far conoscere la professione di conducente di autobus e offrire un’opportunità concreta a chi vuole intraprendere questo percorso, anche senza i titoli abilitanti.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con ENAIP Varese e Autoscuola UnioneReali e punta ad avviare alla professione persone con più di 21 anni, attualmente disoccupate o percettrici di Naspi.

Formazione gratuita e assunzione da subito

Il punto di forza dell’Academy è la gratuità del percorso. Autolinee Varesine finanzia interamente il conseguimento delle patenti D e DE e della Carta di qualificazione del conducente (CQC). Un investimento importante, considerando che privatamente questi titoli possono costare diverse migliaia di euro.

I candidati selezionati vengono assunti fin dal primo giorno con un contratto full time di sei mesi. Durante questo periodo partecipano a un percorso formativo di 320 ore. Al termine, una volta ottenute la patente D e il CQC persone, il contratto viene trasformato a tempo indeterminato con qualifica di conducente di linea, secondo il CCNL autoferrotranvieri.

Le sedi aziendali interessate sono Varese, Bardello, Cunardo e Luino.

Profili diversi, opportunità per tutti

Le prime sei edizioni dell’Academy hanno visto partecipare profili molto diversi tra loro: giovani alla prima esperienza lavorativa, persone in cerca di ricollocazione professionale e un numero crescente di donne che oggi guidano i mezzi del trasporto pubblico locale a Varese.

Un segnale di come la professione stia cambiando volto e si stia aprendo a nuove figure, in un settore che negli ultimi anni è alla ricerca di conducenti qualificati.

Requisiti e modalità di candidatura

Per candidarsi è necessario:

aver compiuto 21 anni

essere disoccupati o percettori/perceptrici di Naspi

possedere la patente B ed essere automuniti

avere idoneità psicofisica

non avere condanne o procedimenti penali in corso

godere dei diritti civili e politici

possedere il diploma di scuola secondaria di primo grado

conoscere la lingua italiana

essere disponibili a frequentare il percorso di 320 ore

Sono inoltre richieste puntualità, affidabilità, flessibilità, buone doti comunicative e disponibilità al lavoro full time su turni, anche festivi, oltre a trasferte e viaggi turistici di più giorni.

Per partecipare alla selezione è necessario inviare il curriculum aggiornato all’indirizzo mail assunzioni@autolineevaresine.it