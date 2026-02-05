A Varese la Lega lancia l’allarme: “Furti in appartamento, emergenza cittadina”
Secondo segretario cittadino Bordonaro il problema non riguarda più singole zone ma tutta Varese, con una polizia locale sotto organico e l’assenza del vigile di quartiere
«Varese alle prese con una crescente ondata di furti in appartamento». A lanciare l’allarme è la Lega cittadina, che parla apertamente di emergenza sicurezza e chiama in causa l’amministrazione comunale chiedendo interventi immediati.
L’allarme della Lega
Secondo il segretario cittadino Marco Bordonaro, le segnalazioni di furti si stanno moltiplicando anche in quartieri storicamente meno colpiti. «I furti in casa ci sono sempre stati, ma negli ultimi tempi riceviamo troppe segnalazioni dalle vittime – Marco Bordonaro, segretario cittadino Lega –. Non si tratta più di singole zone: è un problema generalizzato che riguarda tutta la città».
Il ruolo dei sindaci e della polizia locale
Il tema è stato affrontato anche in un recente incontro a Saronno con il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni. Per la Lega, nelle città di medie dimensioni come Varese il ruolo dei sindaci è decisivo. «La differenza la fanno le politiche locali sulla sicurezza e l’attenzione al territorio – Marco Bordonaro, segretario cittadino Lega –. La polizia locale è una colonna fondamentale: senza assunzioni adeguate, però, si riesce a garantire a malapena l’ordinaria amministrazione».
Vigile di quartiere e riforma
Nel mirino anche la scomparsa della figura del vigile di quartiere, ritenuta centrale per il controllo del territorio. «Dovrebbe essere un punto di riferimento diretto per cittadini e commercianti, un “tutor” che conosce il quartiere palmo a palmo – Marco Bordonaro, segretario cittadino Lega –. In questa fase avrebbe fatto la differenza».
La Lega guarda con favore anche alla riforma della polizia locale annunciata dal governo. «Darà ai sindaci strumenti più efficaci e tempestivi», sottolinea Bordonaro, che chiude con un duro giudizio sulla giunta Galimberti, definita «inesistente e inefficace» sul fronte della sicurezza.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
fratetoc su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
Andrea Camurani su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
Bustocco-71 su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
PaoloFilterfree su “Ho sfiorato il cielo”: Paolo De Chiesa racconta la sua vita dalle vittorie sugli sci al colpo di pistola al volto
PaoloFilterfree su La presidenza come feed
Viacolvento su Gli aumenti nelle rette e il rischio-defezioni alla Fondazione Scuole Materne di Gallarate
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.