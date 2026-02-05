A Varese la Lega lancia l’allarme: “Furti in appartamento, emergenza cittadina”

«Varese alle prese con una crescente ondata di furti in appartamento». A lanciare l’allarme è la Lega cittadina, che parla apertamente di emergenza sicurezza e chiama in causa l’amministrazione comunale chiedendo interventi immediati.

L’allarme della Lega

Secondo il segretario cittadino Marco Bordonaro, le segnalazioni di furti si stanno moltiplicando anche in quartieri storicamente meno colpiti. «I furti in casa ci sono sempre stati, ma negli ultimi tempi riceviamo troppe segnalazioni dalle vittime – Marco Bordonaro, segretario cittadino Lega –. Non si tratta più di singole zone: è un problema generalizzato che riguarda tutta la città».

Il ruolo dei sindaci e della polizia locale

Il tema è stato affrontato anche in un recente incontro a Saronno con il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni. Per la Lega, nelle città di medie dimensioni come Varese il ruolo dei sindaci è decisivo. «La differenza la fanno le politiche locali sulla sicurezza e l’attenzione al territorio – Marco Bordonaro, segretario cittadino Lega –. La polizia locale è una colonna fondamentale: senza assunzioni adeguate, però, si riesce a garantire a malapena l’ordinaria amministrazione».

Vigile di quartiere e riforma

Nel mirino anche la scomparsa della figura del vigile di quartiere, ritenuta centrale per il controllo del territorio. «Dovrebbe essere un punto di riferimento diretto per cittadini e commercianti, un “tutor” che conosce il quartiere palmo a palmo – Marco Bordonaro, segretario cittadino Lega –. In questa fase avrebbe fatto la differenza».

La Lega guarda con favore anche alla riforma della polizia locale annunciata dal governo. «Darà ai sindaci strumenti più efficaci e tempestivi», sottolinea Bordonaro, che chiude con un duro giudizio sulla giunta Galimberti, definita «inesistente e inefficace» sul fronte della sicurezza.