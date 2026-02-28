A Varese Via Crucis con monsignor Delpini da via Crispi a piazza San Vittore

Venerdì 6 marzo a Varese la Via Crucis della Zona Pastorale II, sarà presieduta dall’arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini. L’appuntamento è fissato per le 20.45, con partenza dall’Istituto La Casa di via Francesco Crispi 4 e arrivo in piazza San Vittore, davanti alla Basilica.

Un momento di preghiera che coinvolgerà fedeli e comunità del territorio in uno dei passaggi più significativi del cammino quaresimale.

Il percorso e il significato

La Via Crucis è una delle forme più intense della tradizione cristiana. Contempla la Passione di Cristo come espressione dell’amore del Padre e richiama i credenti a riflettere sulla sofferenza, sulla speranza e sulla salvezza.

«La Via Crucis è preghiera significativa per contemplare l’amore del Padre che, nella Passione del Figlio, ci dice la radicalità del suo amore che è prezzo della nostra salvezza» – mons. Mario Delpini, Arcivescovo di Milano –

Un invito a guardare anche alle sofferenze di oggi. «È un momento significativo per pensare a tutti gli uomini che, provati da tante sofferenze, portano la loro croce e gridano il loro dolore per aprirsi alla solidarietà di Dio che rende feconda ogni sofferenza» – mons. Mario Delpini, Arcivescovo di Milano –

Il contributo delle romite della Bernaga

Ad accompagnare il cammino sarà un testo preparato in collaborazione tra il Servizio per la Pastorale Liturgica della diocesi e le monache romite ambrosiane della Bernaga. Le suore stanno vivendo un periodo difficile dopo che il loro monastero è stato distrutto da un incendio. Pregare con alcuni dei loro testi diventa così un gesto concreto di vicinanza e solidarietà nei loro confronti.