A8 Milano-Varese, riaperto il nodo verso la A26 per chi arriva da Varese

È stato riaperto nel primo pomeriggio di sabato 14 febbraio il nodo autostradale sulla A8 Milano-Varese per chi da Varese è diretto verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

La chiusura si era resa necessaria a seguito di un incidente avvenuto al chilometro 30,9, che aveva coinvolto un’autovettura. L’evento aveva comportato la temporanea interdizione del raccordo per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della carreggiata.

Nodo riaperto alle 13.45

Intorno alle 13.45 la situazione è tornata alla normalità. Il tratto è stato completamente riaperto e il traffico ha ripreso a scorrere su tutte le corsie disponibili.

Al momento non si registrano turbative alla circolazione per le provenienze da Varese, con flussi regolari in direzione della A26. La viabilità, dunque, risulta regolare dopo le criticità della mattinata.