Varese News

Gallarate/Malpensa

Al depuratore di Lonate Pozzolo nascono le alborelle per ripopolare i fiumi

Alfa, con Gruppo CAP, Politecnico di Milano e Istituto Spallanzani, avvia un progetto che utilizza l’acqua depurata per allevare alborelle destinate al ripopolamento dei corsi d’acqua

Al depuratore di Sant’Antonino Ticino a Lonate Pozzolo l’acqua depurata diventa una risorsa per la biodiversità. Si chiama “alBIOrelle” il progetto avviato da Alfa per integrare depurazione e acquacoltura con l’obiettivo di contribuire al ripopolamento dei fiumi, trasformando un impianto industriale in un alleato concreto dell’ambiente

L’iniziativa, sviluppata in collaborazione con Gruppo CAP, Politecnico di Milano e Istituto di ricerca Spallanzani, punta a costruire un modello di simbiosi industriale capace di coniugare innovazione tecnologica, efficienza e tutela degli ecosistemi

Vasche di allevamento al depuratore di Sant’Antonino

Nel depuratore Alfa di Sant’Antonino Ticino, a Lonate Pozzolo, sono state realizzate due vasche dedicate all’allevamento di alborelle, piccoli pesci d’acqua dolce un tempo molto diffusi anche nei laghi lombardi.

L’acqua utilizzata è quella in uscita dal processo depurativo, già altamente trattata. In questo contesto vengono monitorati i parametri di crescita dei pesci, le loro caratteristiche biologiche e la piena idoneità al rilascio nei corsi d’acqua superficiali. Una volta raggiunte le dimensioni adeguate, le alborelle potranno essere liberate in fiumi e laghi, contribuendo al ripopolamento e alla salvaguardia degli ecosistemi fluviali.

alfa depuratore sant'antonino

Un sistema analogo è stato attivato anche nell’impianto di Canegrate, gestito da Gruppo CAP, con l’obiettivo di raccogliere dati scientifici utili alla validazione e alla possibile replicabilità del modello

Alborelle, una specie in declino

Le alborelle sono considerate a rischio o in forte calo in diverse aree a causa di più fattori legati alle attività umane e ai cambiamenti ambientali

Tra le cause principali vengono indicate: la perdita e il degrado dell’habitat, con modifiche agli ambienti lacustri e fluviali come dighe e distruzione delle zone ripariali; l’inquinamento e la riduzione della qualità dell’acqua; l’introduzione di specie non native che competono o predano le popolazioni locali; la pesca eccessiva e la pressione antropica.

Nei laghi lombardi le alborelle erano un tempo comuni, mentre oggi risultano molto meno numerose proprio per la combinazione di cambiamenti ambientali e alterazioni dell’ecosistema ittico.

Il progetto alBIOrelle si inserisce quindi in un percorso di salvaguardia e ripopolamento che vede negli impianti di depurazione non solo infrastrutture tecniche, ma potenziali laboratori di sostenibilità al servizio del territorio.

Alfa rinnova l’impianto di depurazione a Lonate Pozzolo, «Consumi energetici ridotti del 20%»

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 25 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.