Al Miv di Varese il film “Il mio nome è Riccardo Cocciante”

La proiezione sarà preceduta da un intervento in diretta streaming del celebre cantautore Gatto Panceri

Film Il mio nome è Riccardo Cocciante
Lunedì 23 febbraio alle ore 21.00 al Miv, Multisala Impero di Varese verrà proiettato il film “Il mio nome è Riccardo Cocciante”.
La proiezione sarà preceduta da un intervento in diretta streaming del celebre cantautore Gatto Panceri, collega e amico di Riccardo Cocciante con i quale ha condiviso il palco nel corso del tour 2022 a Cuba. Condurrà la video-intervista il giornalista Diego Pisati della Prealpina.
Riccardo Cocciante, riconosciuto come uno degli Artisti più importanti in paesi come l’Italia, la Francia, il Sud America, la Cina, l’ex Unione Sovietica e in tanti altri paesi del mondo, continua a lasciare un segno indelebile nella Musica e nella Cultura, sia come cantante e cantautore, che come compositore visionario.

23 Febbraio 2026
