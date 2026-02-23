Al Miv di Varese il film “Il mio nome è Riccardo Cocciante”

Lunedì 23 febbraio alle ore 21.00 al Miv, Multisala Impero di Varese verrà proiettato il film “Il mio nome è Riccardo Cocciante”.

La proiezione sarà preceduta da un intervento in diretta streaming del celebre cantautore Gatto Panceri, collega e amico di Riccardo Cocciante con i quale ha condiviso il palco nel corso del tour 2022 a Cuba. Condurrà la video-intervista il giornalista Diego Pisati della Prealpina.

Riccardo Cocciante, riconosciuto come uno degli Artisti più importanti in paesi come l’Italia, la Francia, il Sud America, la Cina, l’ex Unione Sovietica e in tanti altri paesi del mondo, continua a lasciare un segno indelebile nella Musica e nella Cultura, sia come cantante e cantautore, che come compositore visionario.