Al Miv di Varese il film “Il mio nome è Riccardo Cocciante”
La proiezione sarà preceduta da un intervento in diretta streaming del celebre cantautore Gatto Panceri
Lunedì 23 febbraio alle ore 21.00 al Miv, Multisala Impero di Varese verrà proiettato il film “Il mio nome è Riccardo Cocciante”.
La proiezione sarà preceduta da un intervento in diretta streaming del celebre cantautore Gatto Panceri, collega e amico di Riccardo Cocciante con i quale ha condiviso il palco nel corso del tour 2022 a Cuba. Condurrà la video-intervista il giornalista Diego Pisati della Prealpina.
Riccardo Cocciante, riconosciuto come uno degli Artisti più importanti in paesi come l’Italia, la Francia, il Sud America, la Cina, l’ex Unione Sovietica e in tanti altri paesi del mondo, continua a lasciare un segno indelebile nella Musica e nella Cultura, sia come cantante e cantautore, che come compositore visionario.
