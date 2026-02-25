Varese News

Tempo libero

Al Teatro Piccola England di Varese torna “Il Torneo del Nano Blu”: sfida di improvvisazione de “iSenza testo”

Sabato 28 febbraio alle 21 secondo appuntamento dello spettacolo di improvvisazione teatrale. Sul palco le compagnie di Milano, Brescia e Varese per conquistare la finale, tra prove senza copione e musica dal vivo. Ecco come prenotare

Generico 23 Feb 2026

Sabato 28 febbraio 2026, alle ore 21:00, iSenzaTesto presentano il secondo appuntamento con “Il Torneo del Nano Blu”, spettacolo di improvvisazione teatrale epico, coinvolgente e ricco di comicità.

Dopo il tutto esaurito della prima serata e la qualificazione dei Calamai alla finale, il viaggio per liberare il Nano Blu prosegue. Lo spirito dell’improvvisazione è ancora in pericolo e nuove compagnie sono pronte a mettersi alla prova in una serie di prove create interamente sul momento: nessun copione, nessuna preparazione, tutto nasce davanti agli occhi del pubblico.

Il risultato è uno spettacolo imprevedibile e dinamico, capace di alternare momenti epici a situazioni esilaranti. Gli spunti arrivano anche dal pubblico e si trasformano in storie sorprendenti, che fanno ridere, emozionare e restare con il fiato sospeso. Ogni scena è irripetibile, ogni decisione può cambiare il corso della storia.

In questa seconda serata saliranno sul palco Compagnia del Balocco (Milano), Compagnia della Bisboccia (Brescia) e Compagnia della Pergamena Bianca (Varese), pronte a conquistare un posto nella finale del torneo.

Lo spettacolo è accompagnato dalla musica dal vivo di Lele Pescia, che si intreccia in tempo reale con le storie e le atmosfere create dagli attori.

L’evento si terrà presso il Teatro della Scuola Piccola England, in via Stadio 38.

Data: sabato 28 febbraio 2026
Orario: ore 21:00
Luogo: Teatro della Scuola Piccola England, via Stadio 38 – Varese

Prenotazioni a questo link

Informazioni:
+39 347 009 25 89

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 25 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.