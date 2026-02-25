Al Teatro Piccola England di Varese torna “Il Torneo del Nano Blu”: sfida di improvvisazione de “iSenza testo”

Sabato 28 febbraio 2026, alle ore 21:00, iSenzaTesto presentano il secondo appuntamento con “Il Torneo del Nano Blu”, spettacolo di improvvisazione teatrale epico, coinvolgente e ricco di comicità.

Dopo il tutto esaurito della prima serata e la qualificazione dei Calamai alla finale, il viaggio per liberare il Nano Blu prosegue. Lo spirito dell’improvvisazione è ancora in pericolo e nuove compagnie sono pronte a mettersi alla prova in una serie di prove create interamente sul momento: nessun copione, nessuna preparazione, tutto nasce davanti agli occhi del pubblico.

Il risultato è uno spettacolo imprevedibile e dinamico, capace di alternare momenti epici a situazioni esilaranti. Gli spunti arrivano anche dal pubblico e si trasformano in storie sorprendenti, che fanno ridere, emozionare e restare con il fiato sospeso. Ogni scena è irripetibile, ogni decisione può cambiare il corso della storia.

In questa seconda serata saliranno sul palco Compagnia del Balocco (Milano), Compagnia della Bisboccia (Brescia) e Compagnia della Pergamena Bianca (Varese), pronte a conquistare un posto nella finale del torneo.

Lo spettacolo è accompagnato dalla musica dal vivo di Lele Pescia, che si intreccia in tempo reale con le storie e le atmosfere create dagli attori.

L’evento si terrà presso il Teatro della Scuola Piccola England, in via Stadio 38.

⸻

Data: sabato 28 febbraio 2026

Orario: ore 21:00

Luogo: Teatro della Scuola Piccola England, via Stadio 38 – Varese

Prenotazioni a questo link

Informazioni:

+39 347 009 25 89