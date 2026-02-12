Alfredo Bianchetti, 90 anni e tre ori ai Mondiale Master sugli sci da fondo

Tre medaglie d’oro nello sport a novant’anni compiuti sono senza dubbio un’impresa, e poco importa se nella categoria (Over 90 appunto) non c’erano altri iscritti. Alfredo Bianchetti, volto notissimo nel mondo dello sci varesino (e del Panathlon di cui è socio attivissimo), ha colpito ancora partecipando ai mondiali master di sci nordico a Sappada e portando a termine in bello stile le gare a tecnica libera cui ha preso parte.

Bianchetti ha gareggiato su tre diverse distanze, tutte a skating (il cosiddetto passo pattinato): 5, 10 e 15 chilometri vestendo i colori dello Sci Nordico Varese, raccogliendo numerosi applausi lungo il percorso e finendo per essere premiato da una leggenda del fondo azzurro, Silvio Fauner. L’uomo, cioé, che zittì la Norvegia intera battendo il semidio Bjorn Dhaelie nella volata della staffetta a Lillehammer che diede all’Italia una delle medaglie d’oro più memorabili della storia olimpica.

Buon sangue non mente perché ai Mondiali di Sappada il cognome Bianchetti è ricorrente nella parte alta degli ordini di arrivo. Merito della figlia di Alfredo, Lucia Bianchetti, che in gioventù fu capace di arrivare alla Nazionale partendo dai prati (allora) innevati di Brinzio.

Lucia con Fauner

In questa circostanza Lucia (classe 1966) ha vinto due ori, un argento e un bronzo: le vittorie sono arrivate nella staffetta 4×5 Km e nella gara individuale dei 30 chilometri a tecnica libera. Secondo posto nella 15 chilometri, terzo nella 10. Notevole l’oro sulla distanza lunga in una gara disputata sotto una nevicata e condotta dall’inizio alla fine nonostante la varesina – che oggi vive in Francia – fosse la meno giovane della propria fascia di età.

I World Masters Cross-Country Ski 2026 di Sappada, 44a edizione di questa manifestazione, hanno visto impegnati quasi mille atleti provenienti da 25 nazioni. L’Italia, anche grazie al contributo dei varesini dello Sci Nordico, ha concluso la rassegna al secondo posto nel medagliere per nazioni alle spalle della sola Finlandia. Silvio Fauner è stato il presidente del comitato organizzatore che ha passato il testimone a Tromso, Norvegia, sede dell’edizione 2027.