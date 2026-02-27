All’Ospedale di Circolo arriva “La Vela Rossa” di Vittore Frattini

Sarà consegnata ufficialmente venerdì 6 marzo alle 10.30, nella piazzetta antistante l’ingresso dell’Ospedale di Circolo di Varese, in via Guicciardini, la scultura “La Vela Rossa” di Vittore Frattini.

L’opera simboleggia qualcosa che raccoglie il vento e lo trasforma in movimento: un gesto di speranza e fiducia, una forza invisibile che spinge verso nuove rotte. È dedicata a Silvana, moglie dell’artista recentemente scomparsa, e rappresenta un messaggio potente in un tempo segnato da incertezze e smarrimento.

“La Vela Rossa” si inserisce nel progetto CurArti, promosso dalla Fondazione Circolo della Bontà insieme ad ASST Sette Laghi, che intende portare l’arte nei luoghi di cura come strumento di umanizzazione, bellezza e comunità.

L’opera dialoga con altre importanti presenze artistiche già attive all’interno e nei pressi dell’ospedale: il grande murale di Andrea Ravo Mattoni raffigurante “Irene che cura San Sebastiano”, realizzato su una torre dell’ospedale; il pianoforte collocato nella hall d’ingresso accanto alla tela seicentesca restaurata “San Carlo distribuisce pane ai poveri”; la scultura “Vite Sospese” di Paolo Borghi nella piazza adiacente. Un percorso artistico che contribuisce a rendere l’ospedale non solo luogo di cura, ma spazio di civiltà e identità collettiva.

Il Presidente della Fondazione Circolo della Bontà, Gianni Spartà, sottolinea: «Il vento della fiducia e della speranza ben si addice allo smarrimento generale per quanto accade nel mondo e può trasmettere pensieri positivi a pazienti, medici, infermieri e personale sanitario. La Vela di Frattini – che ringraziamo – rafforza l’idea dell’arte che cura, degli ospedali come luoghi di civiltà e della comunità che in essi si riconosce. Questo è il Circolo della Bontà: in quel vento in poppa immaginato da Frattini c’è anche la spinta per la realizzazione della Casa degli infermieri, prossima alla ristrutturazione in via Lazio, in partenariato con Regione Lombardia e ASST Sette Laghi che hanno accolto favorevolmente la nostra iniziativa».

La cerimonia vedrà la presenza dell’artista e dei rappresentanti della Fondazione Circolo della Bontà e di ASST Sette Laghi.