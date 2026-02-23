Apecar allegoriche e mille sorrisi: la festa invade il Carnevale Sumiraghese

Oltre mille persone hanno invaso le strade di Quinzano per il debutto del Carnevale Itinerante Sumiraghese, un evento che ha saputo mescolare tradizione e originalità. Sabato 21 febbraio la frazione di Sumirago si è trasformata in un palcoscenico a cielo aperto, dove la musica e la creatività delle maschere hanno dato vita a una prima edizione capace di superare ogni aspettativa degli organizzatori.

Galleria fotografica Carnevale Sumiraghese 2026 4 di 5

Sumy e le Apecar protagoniste

A guidare il coloratissimo corteo è stata Sumy, la mascotte ufficiale del paese, che ha aperto la sfilata tra l’entusiasmo dei bambini e i flash dei fotografi. La vera sorpresa della giornata è stata però la scelta dei carri: una sfilata allegorica composta interamente da Apecar trasformate in piccoli capolavori artigianali. Ogni mezzo, decorato con fantasia dai gruppi partecipanti, ha sfilato per le vie del borgo offrendo uno spettacolo unico nel suo genere, capace di unire lo spirito popolare a un tocco di ingegno locale.

Una festa di comunità

L’evento, organizzato dalla Pro Loco di Sumirago in stretta collaborazione con l’Amministrazione Comunale, ha visto la partecipazione attiva di tutte le scuole del territorio e di numerose associazioni. «Invitiamo i residenti – l’appello dell’Amministrazione Comunale – a rimuovere per tempo i veicoli per evitare disagi e consentire il passaggio dei carri», era stato l’invito della vigilia, accolto con spirito di collaborazione da tutta la cittadinanza per garantire la sicurezza del lungo serpentone festante.

I premi alle maschere

Il pomeriggio si è concluso con le attese premiazioni che hanno celebrato l’impegno dei partecipanti. La giuria ha assegnato il riconoscimento per la “Mascherina più originale” a una piccola e tenera lumachina, mentre il premio per la “Famiglia mascherata” è andato al gruppo a tema Hockey. La sfida più accesa è stata quella per il “Gruppo più numeroso”, vinta per un soffio dalle scuole primarie e secondarie che hanno superato, in un testa a testa all’ultimo partecipante, la nutrita squadra dei Minions.