Aperte le iscrizioni all’8° stage giovanile di Musica d’Insieme a Casorate

Sabato 11 e domenica 12 aprile 2026 – Palestra Comunale di Casorate Sempione

stage musica La Casoratese

I numeri sono importanti: il 2026 celebra i 90anni del Corpo Musicale La Casoratese, 20anni per la  Casorate Junior Band e infine anche quest’anno torna per la sua ottava edizione lo Stage Giovanile di Musica d’Insieme, un evento che punta alla formazione e la crescita dei giovani musicisti del nostro territorio. 

Lo stage si svilupperà su due giornate: sabato 11 e domenica 12 aprile, presso la palestra comunale di Casorate Sempione, trasformata per l’occasione in spazio musicale e didattico.

L’organizzazione è del Corpo Musicale “La Casoratese APS” in collaborazione con l’Accademia Musicale “Arturo Toscanini” e con il patrocinio del Comune di Casorate Sempione e dell’ANBIMA Lombardia.

Coinvolge ragazze e ragazzi dai 9 ai 20 anni, con la partecipazione anche di studenti over 20 iscritti a scuole bandistiche. 

Le due giornate saranno dedicate allo studio e all’esecuzione di brani per orchestra di fiati, con prove d’insieme e per sezioni sotto la direzione dei maestri Emanuele Maginzali e Diego Pavanello. Oltre alla parte artistica, lo stage valorizza aspetti fondamentali come la collaborazione, l’ascolto reciproco e la crescita personale attraverso la musica.

Domenica 12 aprile alle ore 15:00, al termine dello stage, si terrà il concerto finale aperto al pubblico presso la palestra comunale di Casorate Sempione (ingresso gratuito).

L’organizzazione fornirà ai partecipanti anche pasti e merende garantendo un’accoglienza completa e sicura.

Moduli necessari per l’iscrizione

Per MAGGIORENNI: https://forms.gle/KoLod5AJgyRpD3VM7

Per MINORENNI: https://forms.gle/qfBZQy3fUnf8c8Y19

Per ulteriori informazioni:
Contatti Tel. 3470273672 – 3412149037 – 3497120900

Email: stagegionvanilecasorate@gmail.com

Web: http://www.lacasoratese.it/ 

Facebook/Instagram : lacasoratese

Roberto Morandi
roberto.morandi@varesenews.it

Fare giornalismo vuol dire raccontare i fatti, avere il coraggio di interpretarli, a volte anche cercare nel passato le radici di ciò che viviamo. È quello che provo a fare a VareseNews.

Pubblicato il 19 Febbraio 2026
