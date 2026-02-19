Aperte le iscrizioni all’8° stage giovanile di Musica d’Insieme a Casorate
Sabato 11 e domenica 12 aprile 2026 – Palestra Comunale di Casorate Sempione
I numeri sono importanti: il 2026 celebra i 90anni del Corpo Musicale La Casoratese, 20anni per la Casorate Junior Band e infine anche quest’anno torna per la sua ottava edizione lo Stage Giovanile di Musica d’Insieme, un evento che punta alla formazione e la crescita dei giovani musicisti del nostro territorio.
Lo stage si svilupperà su due giornate: sabato 11 e domenica 12 aprile, presso la palestra comunale di Casorate Sempione, trasformata per l’occasione in spazio musicale e didattico.
L’organizzazione è del Corpo Musicale “La Casoratese APS” in collaborazione con l’Accademia Musicale “Arturo Toscanini” e con il patrocinio del Comune di Casorate Sempione e dell’ANBIMA Lombardia.
Coinvolge ragazze e ragazzi dai 9 ai 20 anni, con la partecipazione anche di studenti over 20 iscritti a scuole bandistiche.
Le due giornate saranno dedicate allo studio e all’esecuzione di brani per orchestra di fiati, con prove d’insieme e per sezioni sotto la direzione dei maestri Emanuele Maginzali e Diego Pavanello. Oltre alla parte artistica, lo stage valorizza aspetti fondamentali come la collaborazione, l’ascolto reciproco e la crescita personale attraverso la musica.
Domenica 12 aprile alle ore 15:00, al termine dello stage, si terrà il concerto finale aperto al pubblico presso la palestra comunale di Casorate Sempione (ingresso gratuito).
L’organizzazione fornirà ai partecipanti anche pasti e merende garantendo un’accoglienza completa e sicura.
Moduli necessari per l’iscrizione
Per MAGGIORENNI: https://forms.gle/KoLod5AJgyRpD3VM7
Per MINORENNI: https://forms.gle/qfBZQy3fUnf8c8Y19
Per ulteriori informazioni:
Contatti Tel. 3470273672 – 3412149037 – 3497120900
Email: stagegionvanilecasorate@gmail.com
Web: http://www.lacasoratese.it/
Facebook/Instagram : lacasoratese
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Simone su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Stefania Radman su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
Francesco Enrico Speroni su Scuole Materne di Gallarate, scontro sulle rette e sulla “clausola aperta”
Giorgio Stucchi su Scuole Materne di Gallarate, scontro sulle rette e sulla “clausola aperta”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.