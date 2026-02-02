Varese News

Economia

Assegno unico 2026: INPS conferma il rinnovo automatico delle domande accolte

Con la circolare n.7 del 30 gennaio 2026 l’Istituto chiarisce importi, soglie ISEE e scadenze per non perdere il beneficio

Avarie

L’INPS conferma che per il 2026 non sarà necessario presentare una nuova domanda di Assegno Unico Universale per chi ha già una pratica in stato “accolta”. Lo chiarisce la circolare n.7 del 30 gennaio 2026, che stabilisce la continuità automatica dell’erogazione, salvo i casi di decadenza, revoca o rigetto della domanda precedente.

Importi rivalutati e nuove soglie ISEE

Per l’anno in corso, gli importi e le soglie ISEE dell’Assegno unico sono stati rivalutati dell’1,4% sulla base dell’inflazione ISTAT. I nuovi valori decorrono da gennaio 2026, con il pagamento degli adeguamenti previsto a partire da marzo.

ISEE e arretrati

Dal 1° gennaio 2026 si applica il nuovo ISEE per le prestazioni familiari e per l’inclusione, che sarà utilizzato per il calcolo dell’AUU da marzo. Per i mesi di gennaio e febbraio resta valido l’ISEE in corso al 31 dicembre 2025. In assenza di un ISEE valido da marzo, l’assegno sarà corrisposto negli importi minimi. Presentando la DSU entro il 30 giugno 2026, sarà possibile ottenere anche gli arretrati da marzo.

L’ISEE può essere richiesto in modalità precompilata tramite il Portale unico ISEE o l’app INPS Mobile.

 

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 02 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.