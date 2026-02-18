Varese News

Lombardia

Astuti critica i dati Trenord: “Deludenti le percentuali sulla puntualità”

Il consigliere regionale del Partito Democratico contesta i dati di gennaio diffusi dall’azienda ferroviaria e chiede maggiore trasparenza sui numeri

samuele astuti

“I dati diffusi da Trenord sono ancora una volta deludenti. La puntualità dichiarata per il mese di gennaio, ferma all’82,2%, è inferiore di un punto rispetto alla media del 2025 e di quasi 10 punti inferiore alla media nazionale dichiarata da Trenitalia – Lo dichiara Samuele Astuti, consigliere regionale del Pd, commentando i dati diffusi ieri dall’azienda –. Le nuove linee, come la S19, hanno diversi problemi e molto probabilmente concorrono a peggiorare le performance del nostro trasporto ferroviario regionale. Nemmeno il dato sul numero di passeggeri può essere considerato straordinario se confrontato agli anni precovid. Tutto questo per ricordare che nel 2023 Trenord ha beneficiato di un rinnovo decennale senza gara del contratto di servizio e ha ottenuto un aumento delle risorse annuali erogate dalla Regione di 110 milioni di euro, il 20% in più rispetto agli anni precedenti, in ragione di un impegno a incrementare in modo molto consistente sia la puntualità che l’offerta del servizio. Da questi numeri ci pare di poter dire che il risultato non è raggiunto, ma è pur vero che Trenord non brilla di trasparenza rispetto ai dati forniti e fino ad ora sia l’azienda che l’assessore Lucente stanno evitando il confronto sui numeri. Ma i cittadini, i pendolari in primis, hanno diritto di sapere se Trenord stia effettivamente meritando le risorse in più. A noi non sembra”.

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 18 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.