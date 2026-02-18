Astuti critica i dati Trenord: “Deludenti le percentuali sulla puntualità”
Il consigliere regionale del Partito Democratico contesta i dati di gennaio diffusi dall’azienda ferroviaria e chiede maggiore trasparenza sui numeri
“I dati diffusi da Trenord sono ancora una volta deludenti. La puntualità dichiarata per il mese di gennaio, ferma all’82,2%, è inferiore di un punto rispetto alla media del 2025 e di quasi 10 punti inferiore alla media nazionale dichiarata da Trenitalia – Lo dichiara Samuele Astuti, consigliere regionale del Pd, commentando i dati diffusi ieri dall’azienda –. Le nuove linee, come la S19, hanno diversi problemi e molto probabilmente concorrono a peggiorare le performance del nostro trasporto ferroviario regionale. Nemmeno il dato sul numero di passeggeri può essere considerato straordinario se confrontato agli anni precovid. Tutto questo per ricordare che nel 2023 Trenord ha beneficiato di un rinnovo decennale senza gara del contratto di servizio e ha ottenuto un aumento delle risorse annuali erogate dalla Regione di 110 milioni di euro, il 20% in più rispetto agli anni precedenti, in ragione di un impegno a incrementare in modo molto consistente sia la puntualità che l’offerta del servizio. Da questi numeri ci pare di poter dire che il risultato non è raggiunto, ma è pur vero che Trenord non brilla di trasparenza rispetto ai dati forniti e fino ad ora sia l’azienda che l’assessore Lucente stanno evitando il confronto sui numeri. Ma i cittadini, i pendolari in primis, hanno diritto di sapere se Trenord stia effettivamente meritando le risorse in più. A noi non sembra”.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Stefania Radman su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
Francesco Enrico Speroni su Scuole Materne di Gallarate, scontro sulle rette e sulla “clausola aperta”
Giorgio Stucchi su Scuole Materne di Gallarate, scontro sulle rette e sulla “clausola aperta”
Mia23s su Esplosioni e fiamme in una fonderia a Lonate Pozzolo
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.