Varese News

Varese Laghi

Auto si ribalta in via Matteotti a Barasso: ferito un uomo di 54 anni

L'incidente è avvenuto nella serata di lunedì. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Varese per la messa in sicurezza del veicolo. Il conducente è stato trasportato in ospedale in codice giallo

Generico 02 Feb 2026

Paura nella serata di lunedì 2 febbraio a Barasso per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura. Intorno alle 21:25, per cause ancora in fase di accertamento, un uomo di 54 anni ha perso il controllo del proprio mezzo mentre percorreva via Matteotti, finendo per ribaltarsi sulla carreggiata.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco della sede centrale di Varese. Al loro arrivo, il conducente era già riuscito a uscire autonomamente dall’abitacolo della vettura incidentata. Gli operatori del 115 hanno quindi proceduto alle operazioni di messa in sicurezza del veicolo e dell’area circostante per evitare ulteriori rischi.

L’uomo è stato preso in cura dal personale sanitario giunto sul posto con un’ambulanza. Dopo le prime cure sul luogo del sinistro, il 54enne è stato trasferito in ospedale in codice giallo: le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.

I rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del ribaltamento sono stati affidati alle forze dell’ordine intervenute a supporto dei soccorritori.

Generico 02 Feb 2026

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 02 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.