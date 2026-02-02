Auto si ribalta in via Matteotti a Barasso: ferito un uomo di 54 anni
L'incidente è avvenuto nella serata di lunedì. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Varese per la messa in sicurezza del veicolo. Il conducente è stato trasportato in ospedale in codice giallo
Paura nella serata di lunedì 2 febbraio a Barasso per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura. Intorno alle 21:25, per cause ancora in fase di accertamento, un uomo di 54 anni ha perso il controllo del proprio mezzo mentre percorreva via Matteotti, finendo per ribaltarsi sulla carreggiata.
Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco della sede centrale di Varese. Al loro arrivo, il conducente era già riuscito a uscire autonomamente dall’abitacolo della vettura incidentata. Gli operatori del 115 hanno quindi proceduto alle operazioni di messa in sicurezza del veicolo e dell’area circostante per evitare ulteriori rischi.
L’uomo è stato preso in cura dal personale sanitario giunto sul posto con un’ambulanza. Dopo le prime cure sul luogo del sinistro, il 54enne è stato trasferito in ospedale in codice giallo: le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.
I rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del ribaltamento sono stati affidati alle forze dell’ordine intervenute a supporto dei soccorritori.
