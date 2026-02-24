Varese News

Saronno/Tradate

Azione Saronno e Insieme per Crescere: “A quattro anni dall’invasione russa sempre dalla parte dell’Ucraina”

Insieme per Crescere e Azione Saronno ribadiscono la propria solidarietà al popolo ucraino "che da quattro anni resiste con coraggio a un’aggressione brutale e ingiustificata" e plaudono all'esposizione della bandiera ucraina a Villa Gianetti

bandiera ucraina

In occasione dell’anniversario del 24 febbraio che segna quattro anni quattro anni dall’invasione russa dell’Ucraina, Insieme per Crescere e Azione Saronno ribadiscono la propria solidarietà al popolo ucraino «che da quattro anni resiste con coraggio a un’aggressione brutale e ingiustificata» e plaudono all’esposizione della bandiera ucraina a Villa Gianetti voluta dall’Amministrazione comunale.

«In un contesto in cui ancora oggi, anche nel nostro Paese, non mancano tentativi di minimizzare o giustificare l’azione del regime di Vladimir Putin, riteniamo doveroso affermare con chiarezza da che parte stiamo: dalla parte della libertà, della democrazia e del diritto internazionale – scrivono gli esponenti dei due gruppi – Per questo motivo è stata esposta la bandiera ucraina a Villa Gianetti, sede simbolica della vita istituzionale cittadina. Un gesto semplice ma dal forte valore politico e morale».

«Ho fortemente voluto l’adesione della nostra Amministrazione all’iniziativa di NAU – Network Associazioni per l’Ucraina – spiega Matteo Sabatti, consigliere comunale di Insieme per Crescere – perché credo sia importante che anche dalla nostra città arrivi un segnale chiaro. Ai cittadini ucraini che vivono a Saronno e nel nostro Paese vogliamo dire che non sono soli, che non sono dimenticati e che la nostra comunità continua a riconoscere la loro sofferenza e la loro straordinaria dignità».

L’iniziativa si inserisce in un quadro più ampio di sostegno politico e civile. «Proprio in questi giorni – ricorda Ambrogio Mantegazza, saronnese e membro dell’assemblea nazionale di Azione – il nostro segretario Carlo Calenda e una delegazione di Azione si trovano in Ucraina per testimoniare concretamente la vicinanza del partito alla popolazione ucraina. È una scelta coerente con la nostra linea: contro ogni forma di autoritarismo e a difesa dell’Europa e dei suoi valori».

«Sostenere l’Ucraina, anche da Saronno, significa sostenere un’idea di Europa fondata sulla libertà, sulla democrazia e sul rispetto della sovranità dei popoli – conclude Francesco Ricca, segretario cittadino di Azione – Oggi più che mai, di fronte agli orrori della guerra e alla minaccia rappresentata dal neo-imperialismo russo, non possiamo permetterci ambiguità. Slava Ukraini».

Saronno vicina al popolo ucraino: la bandiera giallo blu esposta a Villa Gianetti

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
di
Pubblicato il 24 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.