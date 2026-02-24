Azione Saronno e Insieme per Crescere: “A quattro anni dall’invasione russa sempre dalla parte dell’Ucraina”

In occasione dell’anniversario del 24 febbraio che segna quattro anni quattro anni dall’invasione russa dell’Ucraina, Insieme per Crescere e Azione Saronno ribadiscono la propria solidarietà al popolo ucraino «che da quattro anni resiste con coraggio a un’aggressione brutale e ingiustificata» e plaudono all’esposizione della bandiera ucraina a Villa Gianetti voluta dall’Amministrazione comunale.

«In un contesto in cui ancora oggi, anche nel nostro Paese, non mancano tentativi di minimizzare o giustificare l’azione del regime di Vladimir Putin, riteniamo doveroso affermare con chiarezza da che parte stiamo: dalla parte della libertà, della democrazia e del diritto internazionale – scrivono gli esponenti dei due gruppi – Per questo motivo è stata esposta la bandiera ucraina a Villa Gianetti, sede simbolica della vita istituzionale cittadina. Un gesto semplice ma dal forte valore politico e morale».

«Ho fortemente voluto l’adesione della nostra Amministrazione all’iniziativa di NAU – Network Associazioni per l’Ucraina – spiega Matteo Sabatti, consigliere comunale di Insieme per Crescere – perché credo sia importante che anche dalla nostra città arrivi un segnale chiaro. Ai cittadini ucraini che vivono a Saronno e nel nostro Paese vogliamo dire che non sono soli, che non sono dimenticati e che la nostra comunità continua a riconoscere la loro sofferenza e la loro straordinaria dignità».

L’iniziativa si inserisce in un quadro più ampio di sostegno politico e civile. «Proprio in questi giorni – ricorda Ambrogio Mantegazza, saronnese e membro dell’assemblea nazionale di Azione – il nostro segretario Carlo Calenda e una delegazione di Azione si trovano in Ucraina per testimoniare concretamente la vicinanza del partito alla popolazione ucraina. È una scelta coerente con la nostra linea: contro ogni forma di autoritarismo e a difesa dell’Europa e dei suoi valori».

«Sostenere l’Ucraina, anche da Saronno, significa sostenere un’idea di Europa fondata sulla libertà, sulla democrazia e sul rispetto della sovranità dei popoli – conclude Francesco Ricca, segretario cittadino di Azione – Oggi più che mai, di fronte agli orrori della guerra e alla minaccia rappresentata dal neo-imperialismo russo, non possiamo permetterci ambiguità. Slava Ukraini».