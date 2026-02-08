Bocce protagoniste tra Provinciali e riflessi olimpici

Ormai ci siamo: le Olimpiadi di Milano/Cortina venerdì 06 febbraio hanno fatto il loro ingresso mirabile non solo nelle località principali, ma anche a Predazzo, Livigno e nelle altre prescelte per le specialità che sono un importante contorno.

Innumerevoli le personalità coinvolte, naturalmente una pletora di Capi di Stato, di grandi attori sportivi del presente e del passato – Valentino Rossi con il tram numero 26 per il Presidente Mattarella -, ma anche eminenti rappresentanti del mondo dello spettacolo, fra cui Snoop Doog, famoso rapper statunitense che porta la fiaccola a Gallarate e poi … Cosa t’inventa?

Ma va a giocare a bocce, perbacco! Va a giocare a bocce sui campi della Balera dell’Ortica coinvolgendo l’attore e conduttore televisivo Mario Lopez, e girano un video che diviene virale.

Così il passaggio fra Olimpiadi Invernali e campionati Provinciali è quasi automatico, a dimostrazione dell’innegabile capacità dello sport delle bocce di trascinare ambienti sì diversi, ma facili da coinvolgere per l’universalità connessa con la tipologia della pratica.

Sui campi di Monvalle e di Ternate si perfezionano i riti: nessuno scende in campo per concedere con signorilità e nonchalance il passo agli avversari. Basta vedere cosa succede nella finalissima di coppia categoria A, dove i renesi Thierry Bossi/Antonio De Giorgio non hanno la minima intenzione di concedere la vittoria ai cuviesi – e favoriti – Walter Barilani/EnzoVarè. A dire il vero il Walterissimo si qualifica come accostatore, naturalmente eccellendo, tuttavia gli altri due si portano in vantaggio fino a 9-8, salvo concedere agli azzurri di sfoderare i conclamati artigli nelle fasi finali per andare ad aggiudicarsi il titolo con il punteggio di 12-9.

La coppia categoria B, finale disputata a terzine a dieci punti, vede due compagini della Bottinelli Vergiatese suicidarsi fra loro, lasciando via libera alla coppia locale di Claudio Macchi/Elpidio Monfardini, letteralmente scatenata, che nell’ultimo incontro lascia addirittura a zero gli avversari.

Nel femminile sinfonia pucciniana di Carnago – la romanza olimpica “Nessun dorma” cantata dal principe Calaf nella Turandot? -: dominio della solita, inarrivabile Guzzetti nella categoria superiore e, altrettanto significativa, l’affermazione di Petrera nella categoria C, premiata con logica soddisfazione dal consorte – e delegato provinciale – Boschin.

Ora per gli insigniti della corona d’alloro provinciale si apriranno le sfide regionali, per le quali Varese ovviamente spera di poter annoverare una percentuale non irrilevante di successi.

Roberto Bramani Araldi

PILLOLE DI BOCCE

24 gennaio 2026 – Campionato Italiano Squadre Serie A – Nona giornata

Vigasio (VR) – Kennedy (NA) – 6-2

Flaminio (RM) – Caccialanza (MI) 7-1

Sammartinese (RE) – Montesanto (MC) 5-3

Mosciano (TE) -.Brescia (BS) – 5-3

Possaccio (VCO) – Montegrillo (PG) 2-6

Classifica – Montegrillo (PG) 28 – Caccialanza (MI) 21 – Sammartinese (RE) 18 – Vigasio (VR) 17 – Kennedy (NA) 13 – Flaminio (RM), Mosciano (TE) 12 – Montesanto (MC) 10 – Possaccio (VCO) 5 – Brescia (BS) 4.

La decima giornata riprenderà sabato 14 febbraio.

04 Febbraio 2026 – Ternatese – Campionati Provinciali – Coppia categoria C

FUSE’ MARCO/MANTOVANI GIUSEPPE – Gorla Maggiore

05 Febbraio2026 – Monvallese – Campionati Provinciali –

Individuale categoria B

SPATAFORA ANGELO – Monvallese

Terna categoria C

CORNA GIANCARLO/PICCOLI VALTER/SEGATO MAURIZIO – Bottinelli Vergiatese

06 Febbraio 2026 – Ternatese – Campionati Provinciali –

Coppia categoria A

BARILANI WALTER/VARE’ ENZO – Cuviese

Coppia categoria B

MACCHI CLAUDIO/MONFARDINI ELPIDIO – Ternatese

Individuale categoria A femminile

GUZZETTI BARBARA – Carnago

Individuale categoria C femminile

PETRERA FLORIANA – Carnago

Direttore di gara – Fabio Zosi