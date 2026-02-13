Brunella Mazzei confermata nel ruolo di direttore sanitario dell’Asst Lariana

È stato rinnovato fino al 19 febbraio 2029 l’incarico di direttore sanitario alla dottoressa Brunella Mazzei.

La dottoressa Mazzei ha preso servizio in Asst Lariana il 20 febbraio 2023 e alla nomina firmata dall’allora direttore generale di Asst Lariana Fabio Banfi è seguito quest’oggi il rinnovo dell’incarico da parte di Luca Stucchi.

«La sua comprovata esperienza e le competenze maturate sono un valore strategico per Asst Lariana – osserva il direttore generale – Il rinnovo dell’incarico testimonia la fiducia nel lavoro svolto in questi anni, a beneficio dei cittadini e degli operatori».

Laureata in Medicina all’Università di Pavia, una doppia specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva con indirizzo Organizzazione e Tecnica ospedaliera e in Igiene e Medicina Preventiva con indirizzo Epidemiologia e Sanità Pubblica, la dottoressa Mazzei ha ricoperto il ruolo di ispettore sanitario, ha lavorato nella Direzione Medica del San Carlo Borromeo di Milano, è stata vice direttore medico di presidio all’Ospedale Civile di Legnano, direttore medico di presidio a Tradate, direttore sanitario nell’azienda ospedaliera di Busto Arsizio nonché direttore del Distretto Varese e direttore del Dipartimento funzionale di Prevenzione di Asst Sette Laghi.