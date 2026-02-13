Varese News

Lombardia

Brunella Mazzei confermata nel ruolo di direttore sanitario dell’Asst Lariana

Il medico, che è stata a lungo direttore di presidio dell'ospedale di Tradate e direttore sanitario dell'azienda ospedaliera di Busto, ricoprirà l'incarico fino al 2029

breunella mazzei

È stato rinnovato fino al 19 febbraio 2029 l’incarico di direttore sanitario alla dottoressa Brunella Mazzei.

La dottoressa Mazzei ha preso servizio in Asst Lariana il 20 febbraio 2023 e alla nomina firmata dall’allora direttore generale di Asst Lariana Fabio Banfi è seguito quest’oggi il rinnovo dell’incarico da parte di Luca Stucchi.

«La sua comprovata esperienza e le competenze maturate sono un valore strategico per Asst Lariana – osserva il direttore generale – Il rinnovo dell’incarico testimonia la fiducia nel lavoro svolto in questi anni, a beneficio dei cittadini e degli operatori».

Laureata in Medicina all’Università di Pavia, una doppia specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva con indirizzo Organizzazione e Tecnica ospedaliera e in Igiene e Medicina Preventiva con indirizzo Epidemiologia e Sanità Pubblica, la dottoressa Mazzei ha ricoperto il ruolo di ispettore sanitario, ha lavorato nella Direzione Medica del San Carlo Borromeo di Milano, è stata vice direttore medico di presidio all’Ospedale Civile di Legnano, direttore medico di presidio a Tradate, direttore sanitario nell’azienda ospedaliera di Busto Arsizio nonché direttore del Distretto Varese e direttore del Dipartimento funzionale di Prevenzione di Asst Sette Laghi.

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 13 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.